Le Président de la FIFA rencontre le Président du Kenya alors que le projet FIFA Forward se développe

Gianni Infantino rencontre le Président William Ruto et reçoit les actes de propriété du lieu où sera construit le nouveau centre technique de la Fédération de Football du Kenya, avec l’aide du projet FIFA Forward

Le Président de la FIFA visite le Talanta Stadium, bientôt achevé, avant d’assister à la finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 dans la capitale du Kenya, Nairobi

Il félicite les co-organisateurs du tournoi, après avoir vécu une "expérience incroyable" qui a vu le Maroc ravir le titre à Madagascar.

Le Président du Kenya, William Ruto, a remis au Président de la FIFA, Gianni Infantino, les actes de propriété de l’emplacement où sera construit le nouveau centre technique national de la Fédération de Football du Kenya (FKF), grâce au soutien financier de FIFA Forward.

Pour sa première visite au Kenya depuis sa prise de fonction en 2016, M. Infantino a rencontré le Président Ruto à la State House, au sein de la capitale Nairobi, là même où s’est tenue la cérémonie qui a marqué une étape clé dans le projet commun entre la FIFA et la FKF.

"J’ai eu l’honneur d’être accueilli par le président kényan William Ruto pour discuter de notre merveilleux sport et recevoir de ses mains les actes de propriété de ce qui marquera le futur du football kényan," a déclaré le Président de la FIFA, accompagné de Patrice Motsepe, Vice-Président de la FIFA et Président de la Confédération Africaine de Football (CAF); Mattias Grafström, Secrétaire général de la FIFA; Gelson Fernandes, Directeur régional des Associations Membres pour l’Afrique; ainsi que d’Houssine Kharja, légende de la FIFA et Chef du Bureau de Doha.

"Le nouveau centre technique de Machakos sera un pôle dédié aux sélections nationales qui s’appuiera sur une installation adaptée à la préparation des matches et tournois internationaux," a ajouté le Président de la FIFA. "Mais il s’agit également d’une lueur d’espoir et d’une source d’inspiration pour les footballeurs kényans de demain, qui peuvent aspirer à faire partie de l’aventure dans les années à venir.

"I want to thank President Ruto, who shares a great passion for football, and his government for gifting the site to FIFA and the Football Kenya Federation", said FIFA President

"I was honoured to be welcomed by the President of Kenya William Ruto to discuss our beautiful game and also receive the deeds to the land on which the future of Kenyan football will be built," said the FIFA President

FIFA President Gianni Infantino took part in a press conference following a meeting of the 54 CAF member association Presidents

Morocco have been crowned 2024 African Nations Championship (CHAN) champions

"Je tiens à remercier le Président Ruto, qui partage une vraie passion pour le football, ainsi que son gouvernement pour avoir offert cet emplacement à la FIFA et à la Fédération de Football du Kenya. Je suis absolument convaincu que le Président de la FKF, Hussein Mohammed, et son équipe apporteront toute leur passion et leurs efforts dans ce projet passionnant. Grâce au soutien de la FIFA, mais aussi celui de la CAF, dirigée par son président Patrice Motsepe, nous ferons en sorte que le football kényan fasse un grand pas en avant."

Ce projet de 4,6 millions de dollars, financé par l’intermédiaire du programme FIFA Forward, sera présenté au Comité du développement de la FIFA d’ici la fin de l’année, et comprendra un terrain en gazon naturel ainsi que deux terrains en pelouse synthétique, mais aussi un bâtiment administratif et des salles de conférence.

Plus tôt dans la journée, M. Infantino a été rejoint en conférence de presse par M. Motsepe, à la suite d’une réunion des 54 présidents des associations membres de la CAF. Accompagnés de plusieurs membres du Comité exécutif de la CAF et du Président de la FKF, Hussein Mohammed, ils ont entrepris la visite du Talanta Stadium. Actuellement en construction, ce stade d’une capacité de 60 000 places devrait voir le jour d’ici la fin de l’année et constituera une pièce maîtresse de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2027, qui sera organisée conjointement par le Kenya et ses voisins de Tanzanie et d’Ouganda.

Ces mêmes pays ont également accueilli le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024, un tournoi réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux.

Pour clore cette journée bien remplie, M. Infantino a rejoint le Président Ruto; M. Motsepe; Salim Mvurya, Secrétaire du cabinet kényan pour le Ministère de la jeunesse, de l’économie créative et du sport; ainsi que l’ensemble des présidents des Associations Membres africaines, pour assister à la finale de la compétition, qui a vu le Maroc l’emporter 3-2 sur Madagascar et gagner ainsi un troisième titre record.

"Félicitations au Maroc pour avoir remporté la CHAN. Je félicite aussi les joueurs de Madagascar qui ont tout donné sur le terrain. C’était un match fantastique, une compétition mémorable et une finale passionnante," a déclaré M. Infantino lors des célébrations d’après-match qui se sont déroulées au Moi International Sports Centre.