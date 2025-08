Le football brunéien poursuit sa progression sous la houlette de son nouveau président

M. Eusoff a été élu président à la majorité des deux tiers lors du congrès ordinaire de la FABD le samedi 16 décembre 2023. Il entre en fonction alors que plusieurs changements notables ont été apportés aux structures et infrastructures footballistiques du pays plus tôt cette année.

Un premier centre d'entraînement national a été construit à l'aide d'une contribution de USD 3,1 millions du programme FIFA Forward. Il est équipé d'un mini-gymnase, d'un centre médical, d'une salle de recherche et d'un auditorium. Une mini-tribune complète le terrain artificiel financé par la FIFA et destiné à accueillir des compétitions. Ces installations faciliteront la formation des talents d'élite brunéiens.

Le complexe sera utilisé par les écoles et les formations juniors, conformément à la vision du nouveau président qui entend valoriser le football de base et les équipes de jeunes de haut niveau. Le gazon artificiel permettra de tenir de multiples séances d'entraînement sans endommager la surface de jeu.

"J'ai été très heureux de rencontrer le président de la FABD, Feisal Eusoff, dont l'entrée en fonction coïncide avec la montée en puissance du beau jeu dans son pays", a commenté Gianni Infantino, qui a également félicité M. Eusoff de sa récente désignation. "L'élection pour la première fois de membres féminins au comité exécutif de la FABD marque aussi une étape importante pour le football de Brunei. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la vision de la FIFA, qui souhaite voir une plus large représentation féminine aux postes de direction. Je sais que le président Eusoff possède l'énergie et la hauteur de vues voulues pour continuer de faire avancer le football. La FIFA vous apportera à tous un soutien sans faille pour vous aider à réaliser vos rêves de ballon rond."

"J'ai déjà des projets avec mon équipe, (les comités exécutifs) et le vice-président. Je compte notamment me rendre dans les villages ruraux, les écoles et les districts, organiser des sélections et des matches, ou encore parler avec les parents pour les convaincre de l'importance du football en tant que sport d'avenir", explique M. Eusoff, qui est déterminé à stimuler également le football féminin.