Lancement historique de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™ : “tout simplement fantastique”, selon le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Cette compétition est le premier événement mondial réunissant des équipes nationales féminines de futsal, alors que la discipline connaît une trajectoire de développement remarquable

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, assiste à la cérémonie d’ouverture et au premier match du pays hôte à Manille, aux Philippines.

Gianni Infantino : « Nous sommes en train d’écrire l’histoire »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé à la journée inaugurale historique de la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, à Manille aux Philippines, décrivant ce tournoi novateur comme « tout simplement fantastique ».

M. Infantino a rejoint le Président de la Fédération Philippine de Football (PFF), John Gutierrez, ainsi que le Président de la Commission des Sports des Philippines, Patrick Gregorio, au PhilSports Arena de Pasig City, dans la région métropolitaine de Manille, pour cette cérémonie d’ouverture haute en couleur, avant d’assister au premier match de groupe de la nation hôte face à la Pologne.

« Nous sommes en train d’écrire l’histoire, et de le faire ici, dans un pays aussi accueillant et magnifique, c’est quelque chose de vraiment spécial pour la FIFA, pour les Philippines, et pour toutes ces joueuses. C’est tout simplement fantastique, » a déclaré le Président de la FIFA au sujet de cette compétition à 16 équipes, qui s’étendra jusqu’au 7 décembre 2025.

« Je crois qu’il était temps qu’un grand pays comme les Philippines, connu dans le monde entier pour son hospitalité, accueille un grand événement de la FIFA. » Et accueillir la première édition de cette Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, une compétition qui continuera à grandir partout dans le monde, est encore plus spécial. Je suis donc très fier et très heureux de ce que les Philippines ont réalisé ici. »

Mis en place par le Conseil de la FIFA en décembre 2022, ce tournoi représente la toute première opportunité pour les équipes nationales féminines de futsal de s’affronter dans une compétition mondiale. Il s’agit également du premier tournoi de la FIFA organisé aux Philippines, et seulement la deuxième compétition féminine de la FIFA à se dérouler en Asie du Sud-Est.

Alors que toutes les équipes sont des pionnières du futsal féminin, certaines le sont aussi pour leur pays. La Tanzanie participe ainsi à son premier tournoi senior de la FIFA, hommes et femmes confondus, tandis que l’Iran sera représenté pour la première fois lors d’un tournoi féminin de la FIFA.

« Les Philippines ont été, et continuent d’être, un pays extraordinaire pour accueillir cette première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA. (C’est) un événement majeur, historique et important à tous les niveaux : pour le futsal féminin, pour le football féminin, pour la FIFA et pour les Philippines. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d’être ici, » a déclaré M. Infantino, qui a aussi rencontré les membres du Comité Exécutif de la PFF, alors que les hôtes ont perdu 6-0 lors de leur match d’ouverture, sans que cela ne diminue en rien l’enthousiasme des supporters locaux pour le tournoi.

Cette compétition représente un point de repère majeur pour le sport philippin et une étape importante dans le développement du futsal.

Pas moins de 79 équipes nationales ont pris part aux qualifications pour cette toute première édition, et le dernier classement mondial féminin de futsal de la FIFA, officiellement établi en mai 2024 en même temps que celui des hommes, a vu 12 équipes supplémentaires figurer pour la première fois dans le classement. » Par ailleurs, le nombre de compétitions féminines de futsal organisées dans les six confédérations est passé de deux en 2016 à six à l’heure actuelle.