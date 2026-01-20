La Fédération Hongroise de Football fête ses 125 ans

L’instance dirigeante du football magyar a été fondée le 19 janvier 1901

La famille du football rend hommage à son illustre passé

Le Président de la FIFA salue le rôle pionnier joué partout dans le monde par divers entraîneurs hongrois

La Fédération Hongroise de Football (MLSZ) a célébré ce lundi le 125e anniversaire de sa fondation lors d’un dîner de gala organisé à Budapest, auquel était présent le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

La Hongrie a marqué l’histoire du football mondial : outre ses trois titres olympiques (1952, 1964 et 1968), elle a également été finaliste des éditions de 1938 et 1954 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

D’anciens joueurs et entraîneurs, des responsables sportifs, des ministres ainsi que des membres de la grande famille du football étaient réunis pour célébrer comme il se doit cet anniversaire. L’occasion par ailleurs de réaffirmer la volonté de faire le nécessaire pour voir les équipes hongroises s’illustrer à nouveau.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, et son homologue de la MLSZ, Sándor Csányi, n’ont pas manqué de rappeler les exploits accomplis durant les années 1950 par le « Onze d’or » du légendaire Ferenc Puskás. Selon Gianni Infantino, cette équipe est restée dans les mémoires et est considérée encore aujourd’hui comme l’une des meilleures de tous les temps.

« Il y a trois équipes nationales dont le monde entier se souvient – du Vanuatu à la Namibie en passant par le Guatemala –, trois sélections qui ont marqué les esprits alors même qu’elles n’ont pas remporté la Coupe du Monde », a déclaré le Président de la FIFA.

« Il s’agit du Brésil de Zico en 1982, des Pays-Bas de Johan Cruyff en 1974 et de la Hongrie de Puskás en 1954. Nombre de personnes se souviennent davantage de cette équipe que d’autres qui ont pourtant remporté la Coupe du Monde, c’est dire ! », a-t-il ajouté.

Le prix annuel de la FIFA récompensant le plus beau but inscrit au niveau mondial porte le nom de Puskás, l’attaquant formé à Honvéd et devenu l’une des stars du Real Madrid.

Un hommage a également été rendu au rôle pionnier joué par différents entraîneurs hongrois, qui ont parcouru le monde pour diffuser les tactiques et techniques révolutionnaires des grandes équipes magyares.

« De grands entraîneurs se sont rendus un peu partout dans le monde : en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et ailleurs encore », a rappelé le Président de la FIFA, soulignant la marque durable laissée par ces techniciens sur l’ensemble de la planète.

« Je me suis rendu dans environ 180 pays à travers le monde. Je profite de chacun de mes déplacements pour visiter le musée local du football et, à chaque fois, on remarque qu’un entraîneur hongrois officiait sur place dans les années 1960, 1970 et 1980 », a-t-il poursuivi.

« La Hongrie a exporté son style de jeu et sa philosophie partout dans le monde grâce à ces grands entraîneurs. Aussi, la FIFA, moi-même et toutes les personnes qui aiment le football ne pouvons que nous montrer extrêmement reconnaissants envers la Hongrie. Bravo à ces grands joueurs et ces grands entraîneurs. »

Le président de la MLSZ, également vice-président de la FIFA, a souligné le travail accompli par sa fédération au cours des quinze dernières années pour remettre le sport roi sur de bons rails.

« Le football hongrois a stagné à partir des années 1980. Après environ deux décennies de déclin, les efforts déployés durant les quinze années écoulées nous permettent de connaître un nouvel essor », a-t-il déclaré, rappelant que l’équipe nationale masculine senior s’était qualifiée pour les trois dernières éditions du Championnat d’Europe. Sándor Csányi s’est ensuite dit fier des investissements réalisés au niveau des installations, qui ont permis d’augmenter la participation.

« Nous considérons aussi comme une grande réussite le fait que, grâce aux travaux effectués ces dernières années, le football amateur et professionnel hongrois est désormais doté de certaines des meilleures infrastructures au monde. En quinze ans, nous avons aménagé 1 600 terrains et en avons rénové 3 800 en collaboration avec des organisations sportives », a-t-il précisé.

« Le nombre de licenciés a plus que triplé et nous en comptons désormais 300 000. En 2010, seuls 27 000 enfants âgés de 5 à 14 ans avaient accès à des installations sportives, contre plus de 140 000 aujourd’hui. »

Le Président de la FIFA a salué le travail mené par son homologue de la MLSZ ainsi que le soutien apporté par le gouvernement hongrois. « Sándor vous permet de retrouver le chemin de la victoire », a-t-il affirmé. « Plusieurs légendes du football hongrois, qui ont fait battre le cœur du peuple magyar à maintes reprises, sont présentes ici. »