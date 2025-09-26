Gianni Infantino remercie le président indonésien pour son soutien au football

Gianni Infantino et Prabowo Subianto se sont entretenus à New York (États-Unis)

Le Président de la FIFA salue la forte croissance du football indonésien

La FIFA a créé une antenne pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est à Djakarta (Indonésie)

Au terme d’une réunion à New York (États-Unis) en marge de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a fait part de sa profonde gratitude envers le chef de l’État indonésien, Prabowo Subianto, pour son soutien au football dans son pays.

Ces dernières années, le football indonésien a connu une forte croissance. À titre d’exemple, le pays a accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ – sa première compétition de la FIFA – aux mois de novembre et décembre 2023. En juin 2025, Gianni Infantino et son homologue de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), Erick Thohir, ont signé un accord de pays hôte établissant officiellement la création d’une antenne de la FIFA pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est à Djakarta.

« J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec le président Prabowo Subianto à New York et autour de notre formidable collaboration. Nous avons notamment évoqué la possibilité d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes indonésiens », a déclaré le Président Infantino.

« Sous son égide et celle d’Erick Thohir, le président de la PSSI récemment nommé ministre des Sports, le football indonésien a connu une forte croissance. Ces avancées spectaculaires ont valu à l’Indonésie de recevoir cette année le prix FIFA Forward Award – catégorie Or. Je lui souhaite par ailleurs bonne chance dans les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde.

« La FIFA remercie également le président Subianto, que j’avais rencontré l’année dernière, et son gouvernement pour leur soutien. Ensemble, nous continuerons à faire bouger les lignes grâce au fonds Forward et aux initiatives existantes de la FIFA, comme le Programme de développement des talents et le programme Football for Schools. »

L’Indonésie peut encore espérer retrouver la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, une compétition à laquelle elle n’a plus participé depuis 1938. Sous le nom d’Indes orientales néerlandaises, l’archipel était devenu à l’époque le premier pays asiatique à se produire à ce niveau.

Qualifié pour le quatrième tour de la compétition préliminaire de l’AFC, le pays affrontera l’Arabie saoudite (le 8 octobre) et l’Irak (le 11 octobre) pour le compte du groupe B. Les deux matches auront lieu à Djeddah (Arabie saoudite). L’équipe qui terminera à la première place sera directement qualifiée pour le grand rendez-vous mondial au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Sa dauphine affrontera, quant à elle, son homologue du groupe A en novembre 2025 à l’occasion du cinquième tour. Le vainqueur de ce duel gagnera le droit de participer au tournoi de barrage intercontinental en mars 2026.

Le Centre national d’entraînement de la PSSI a notamment pu être construit grâce à un financement de USD 5,4 millions au titre du programme Forward de la FIFA, et le soutien de l’instance a également encouragé le gouvernement indonésien à octroyer des fonds supplémentaires. Le projet, qui permettra de répondre aux besoins des équipes de haut niveau du pays, a également valu à la PSSI de recevoir le premier FIFA Forward Award – catégorie Or pour les associations membres asiatiques de la FIFA, en reconnaissance de l’utilisation des fonds Forward pour développer les infrastructures footballistiques.

En mai 2025, deux nouveaux mini-terrains FIFA Arena ont ouvert leurs portes à proximité d’écoles indonésiennes. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promesse de Gianni Infantino de construire au moins 1 000 nouveaux mini-terrains pour les enfants du monde entier. Par ailleurs, l’Indonésie participe depuis 2022 au programme Football for Schools de la FIFA, qui vise à enseigner aux enfants des compétences psychosociales à travers des activités footballistiques.