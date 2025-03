Le tout premier spectacle de la mi-temps lors de la Coupe du Monde de la FIFA™«Un événement incontournable », déclare Gianni Infantino, Président de la FIFA

Global Citizen et la FIFA coorganiseront le tout premier spectacle de la mi-temps lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA

Gianni Infantino, Président de la FIFA : Le spectacle de la mi-temps par Global Citizen et la FIFA sera une première, où le sport, la musique et la culture fusionneront pour unir le monde »

Un événement aura lieu également à Times Square lors du week-end des finales de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Global Citizen, Organisation internationale d’éducation et de plaidoyer, travaillera aux côtés de la FIFA pour organiser ce premier spectacle de la mi-temps, lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, qui réunira pour la première fois 48 équipes.

Qualifié par Gianni Infantino de « plus grande fête jamais organisée », ce spectacle historique est le fruit d’un partenariat entre la FIFA et Global Citizen. Annoncée en septembre 2024, cette collaboration pluriannuelle vise à exploiter le pouvoir du sport et du divertissement pour améliorer la vie de millions d’enfants.

« Ce sera un moment historique pour la Coupe du Monde de la FIFA, un spectacle à la hauteur du plus grand événement sportif mondial », a déclaré le Président de la FIFA. Et la finale se jouera au New York New Jersey Stadium, le dimanche 19 juillet 2026. « Nous savons déjà que le football a le pouvoir de réunir le monde, mais nous voulions aller encore plus loin, en fusionnant le football et le divertissement, pour créer des moments mémorables et uniques lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »

Lors de la récente Convention des partenaires commerciaux et médiatiques de la FIFA à Dallas, au Texas, Hugh Evans, fondateur et PDG de Global Citizen, a partagé plus de détails sur l’événement. Le Président de la FIFA y a également participé en direct depuis Zurich, en Suisse.

« Le spectacle de la mi-temps FIFA-Global Citizen sera une première mondiale, un moment exceptionnel, où le sport, la musique et la culture fusionneront, célébrant le pouvoir unique du football de tous nous rassembler », a déclaré Hugh Evans. « Ce spectacle proposera des prestations pleines d’énergie et des collaborations avec les plus grands artistes internationaux, conçues pour un public à la fois américain et mondial.

Nous allons créer une atmosphère inédite, un moment emblématique qui captivera la planète entière. Et nous visons deux milliards de téléspectateurs, ce qui constituera une véritable opportunité pour les meilleurs partenaires, avec une portée inégalée. »

Autre première, à la mi-juillet, lors du week-end des finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Times Square deviendra un lieu incontournable pour les fans de New York New Jersey. La FIFA et Global Citizen transformeront ce lieu emblématique en une véritable plaque tournante de la Coupe du Monde, avec écrans géants, espaces de réception et zones de visionnage. L’intersection emblématique accueillera les passionnés de football, les familles et amis pour vivre une expérience inoubliable : assister à la performance des plus grands artistes mondiaux tout en regardant le match pour la médaille de bronze, puis la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

First ever FIFA World Cup™ half-time show “an unmissable event”, says FIFA President Gianni Infantino 02:31

Le spectacle de la mi-temps par Global Citizen et la FIFA sera une première, où le sport, la musique et la culture fusionneront pour unir le monde » a expliqué M.Infantino. « Sur le terrain, vous assisterez à un match de football incroyable et à la mi-temps, ce sera un spectacle décoiffant avec les plus grandes stars mondiales.

« Ce sera un événement incontournable, suivi par plus de 2 milliards de personnes. De plus, Times Square, l’un des endroits les plus célèbres du monde avec plus de 300 000 visiteurs quotidiens, deviendra le point de rassemblement des supporters lors du week-end des finales de la Coupe du Monde de la FIFA.