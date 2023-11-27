Le Président de la FIFA invite Los Angeles à se préparer à un « moment véritablement historique » à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Gianni Infantino s’exprimait lors de la soirée de lancement de la Coupe du Monde 2026 à Los Angeles, organisée dans le prestigieux Los Angeles Memorial Coliseum

Le Los Angeles Stadium, situé à proximité, accueillera huit matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont le premier match du tournoi disputé sur le sol américain

Largement considérée comme la capitale mondiale du divertissement, Los Angeles a également accueilli la Coupe du Monde de la FIFA™ en 1994 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 1999 et 2003

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a invité les participants à la soirée de lancement de la Coupe du Monde 2026 à Los Angeles à se préparer à « un moment véritablement historique », alors que la ville s’apprête à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, y compris le premier match du tournoi sur le sol américain, qui opposera les États-Unis au Paraguay le vendredi 12 juin 2026.

S'exprimant depuis l’emblématique Los Angeles Memorial Coliseum, M. Infantino a déclaré : « Los Angeles est la capitale mondiale du divertissement. Nous le savons tous. Toute personne évoluant dans le monde du divertissement passe forcément par ici. Et le fait que nous donnions le coup d'envoi de cette Coupe du Monde (de la FIFA) en grande pompe ici même, pour conquérir le monde entier, sera un moment unique et spécial. »

La soirée a réuni des membres du Comité d’organisation de la Coupe du monde 2026 à Los Angeles ainsi que des représentants des milieux locaux du football, du sport, du tourisme et des affaires, sans oublier les ambassadeurs communautaires de la Coupe du monde à Los Angeles : l’acteur Will Ferrell, la championne de la Coupe du monde féminine de la FIFA™ Mia Hamm, l’ancien international américain Cobi Jones, l’actrice Eva Longoria et le rappeur Snoop Dogg.

Ponctuée par une prestation de la célèbre auteure-compositrice-interprète Melissa Etheridge, la soirée a marqué le début d’un mois mémorable dans la Cité des Anges. Le 12 juin, au lendemain du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à Mexico, qui bat déjà des records, le tournoi débutera aux États-Unis lorsque le pays hôte affrontera le Paraguay au stade de Los Angeles.

Ce sera le premier de huit matchs majeurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 organisés dans cette enceinte spectaculaire et ultramoderne. Les États-Unis reviendront ensuite pour leur dernier match du Groupe D contre la Turquie le 25 juin, l’un des cinq matchs de phase de groupes disputés à Los Angeles. La ville accueillera ensuite deux matchs des seizièmes de finale, suivis d’un quart de finale le 10 juillet.

Mais à Los Angeles, cette Coupe du Monde de la FIFA™ ne se résumera pas qu’aux matchs. Le Comité d’organisation a travaillé d’arrache-pied pour que ce tournoi novateur soit une véritable célébration populaire visant à rassembler l’une des zones métropolitaines les plus vastes et les plus diversifiées du continent. Du 11 au 14 juin, le Coliseum accueillera le FIFA Fan Festival, riche en activités et en divertissements. Le Comité d’organisation poursuivra ensuite les festivités à travers la région en ouvrant des Fan Zones de plusieurs jours dans dix lieux accessibles répartis sur l’ensemble du territoire.

« Je tiens à remercier chacun d’entre vous ici présents, car mettre en place ce FIFA Fan Festival, installer les Fans Zones – au nombre de dix dans toute la région –, organiser, bien sûr, la Coupe du monde (de la FIFA) et quelque huit matchs épiques ici à Los Angeles, relève de l’exceptionnel. Ce n’est pas seulement une Coupe du Monde de la FIFA. Ce sera la plus grande, la plus formidable Coupe du Monde de la FIFA de l’histoire », a déclaré le Président de la FIFA.

Los Angeles avait déjà accueilli l’édition 1994 de la Coupe du Monde de la FIFA, y compris la finale, où le Brésil avait battu l’Italie aux tirs au but après un match nul 0-0 pour remporter son quatrième titre mondial. La ville a également accueilli la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 1999 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 2003, y compris les finales de ces deux tournois, remportées respectivement par les États-Unis et l’Allemagne. Et selon M. Infantino, la ville réunit les ingrédients parfaits pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA.