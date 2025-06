Gianni Infantino rencontre la présidente de la Fédération Bahaméenne de Football

La BFA a déjà déployé le Programme de développement des talents de la FIFA et s’associera prochainement au gouvernement pour mettre en œuvre les programmes Football for Schools et FIFA Arena

La présidente de la BFA souhaite désormais accélérer les plans de développement du football de jeunes mis en place par la fédération, et moderniser son centre technique. Des travaux sont déjà en cours pour y remplacer le terrain en gazon artificiel par deux terrains aux dimensions standard, ce qui permettra d’organiser plus de matches et de séances d’entraînements. Les préparatifs vont également bon train en ce qui concerne un projet majeur de développement des infrastructures qui comprendrait la construction d’installations essentielles pour la tenue de matches, mais aussi d’une salle de sport, d’une salle de soins et d’autres installations techniques.

« Nous avons également abordé notre collaboration avec le gouvernement bahaméen en vue de matérialiser certaines initiatives dans le cadre des programmes Football for Schools et FIFA Arena. Ce partenariat avec le gouvernement va nous permettre de renforcer nos infrastructures, et ainsi d’attirer plus de joueurs et joueuses, d’obtenir plus de bourses d’études et d’offrir plus d’opportunités aux jeunes – et notamment les filles. »