Gianni Infantino rencontre le président de la Fédération Zimbabwéenne de Football, Nqobile Magwizi

Le pays a notamment bénéficié des programmes Forward et Football for Schools de la FIFA

Toutefois, le soutien du programme Forward de la FIFA a permis la mise en place d’un projet de restructuration de la ZIFA en 2020 et la réintroduction de championnats de jeunes en 2021, tandis que 10 720 ballons ont été distribués dans les écoles du pays l’an dernier dans le cadre de l’initiative Football for Schools . Gianni Infantino est convaincu que les efforts déployés porteront leurs fruits.

« J’ai été ravi de pouvoir parler football avec le président de la Fédération Zimbabwéenne de Football, Nqobile Magwizi, en marge de la 14 e assemblée générale extraordinaire de la CAF. Je l’ai félicité pour son élection et je me réjouis de travailler avec lui et son équipe pour développer notre sport dans ce magnifique pays », a déclaré le Président de la FIFA après la réunion, à laquelle ont également participé Kevin Lamour, directeur général des opérations de la FIFA, ainsi que Gelson Fernandes, directeur régional de la FIFA pour l’Afrique et directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA.

« Le Zimbabwe possède une riche histoire dans le football masculin comme féminin, et sous la houlette du président Magwizi, je suis certains que ces deux disciplines progresseront. Son expertise et son expérience dans les milieux des affaires et du sport en font la personne idéale pour orchestrer la croissance du football sur et en dehors du terrain, et la FIFA fournira le soutien dont la ZIFA a besoin pour atteindre ses objectifs. »