Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, déclare au 76e Congrès de la FIFA qu’il sera candidat à sa propre succession en 2027

Le Président Infantino a remercié les 211 associations membres de la FIFA pour leur soutien ces dix dernières années

« La FIFA souhaite offrir à chaque enfant, partout dans le monde, la possibilité de rêver », a déclaré le Président de la FIFA

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À l’occasion de son discours prononcé devant le 76e Congrès de la FIFA à Vancouver (Canada), le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a remercié les 211 associations membres de la FIFA pour leur soutien et les progrès accomplis au cours des dix dernières années. Il a en outre annoncé qu’il serait candidat à sa propre succession en 2027.

« Je tiens à vous annoncer – à vous, les 211 associations membres de la FIFA – que je serai candidat à l’élection présidentielle de la FIFA l’année prochaine », a-t-il déclaré dans son allocution de clôture. « Merci pour votre soutien ces dix dernières années, pour votre soutien aujourd’hui, pour votre travail, vos progrès, votre amour du football, votre engagement et votre passion. »

Plus tôt, au cours de son discours au Congrès, le Président de la FIFA a notamment déclaré que la FIFA souhaitait s’assurer que chaque enfant, partout dans le monde, ait la possibilité de jouer au football. Il a également souligné que les 211 associations membres jouissaient toutes du même statut, et que les revenus tirés des compétitions de la FIFA sont réinvestis dans le développement du football à travers le monde.

« C’est un principe très simple. La FIFA compte 211 membres, et ces 211 membres sont égaux », a-t-il déclaré. « Vous êtes tous égaux à nos yeux. Nous n’abandonnerons personne. Nous allons investir, nous allons générer des revenus et nous allons contribuer à faire en sorte que vous tous – nos 211 membres – soyez plus que jamais intégrés dans l’écosystème mondial du football.

« Les retombées d’une Coupe du Monde de la FIFA, d’une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA, d’une Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA, et ainsi de suite, profitent au monde entier », a-t-il ajouté. « Nous voulons offrir à chaque enfant, partout dans le monde, une opportunité, une chance, la possibilité de rêver et de croire qu’il ou elle peut réussir. Et même s’il ou elle n’y parvient pas, nous lui aurons au moins offert des moments agréables sur un terrain de football. » Élu pour la première fois lors du Congrès extraordinaire tenu à Zurich (Suisse) le 26 février 2016, Gianni Infantino a expliqué que, grâce aux changements opérés au niveau de sa gouvernance, la FIFA est désormais une organisation respectée, digne de confiance et véritablement mondiale, qui occupe de surcroit une place de premier plan dans la société.

« Des agences des Nations Unies aux gouvernements, en passant par les plus hautes sphères du monde des affaires : nous sommes présents, nous sommes là, nous faisons entendre notre voix et nous avons un impact réel et concret », a-t-il déclaré. La FIFA s’est également attachée à promouvoir le développement et à organiser des compétitions, afin de matérialiser sa vision de rendre le football véritablement mondial. Ces dix dernières années, la FIFA a investi USD 5 milliards dans le développement du football à travers son programme Forward. Les investissements prévus pour le quatrième cycle Forward, qui s’étendra de 2027 à 2031, augmenteront de 20% pour atteindre USD 2,7 milliards. Ce faisant, les associations membres recevront huit fois plus que ce qu’elles percevaient pour développer le football avant 2016.

« C’est formidable que tant de personnes veuillent ces terrains, et de les voir investir – ou nous aider à investir – dans ces enceintes », a déclaré le Président de la FIFA. Il a également mis en avant d’autres initiatives de la FIFA qui ne bénéficient pas d’une vaste couverture médiatique, notamment la Chambre de compensation de la FIFA, qui veille à ce que, lors de chaque transfert d’un joueur, une partie de l’indemnité versée soit reversée au(x) club(s) où il a débuté sa carrière. Dans bien des cas, il s’agit de petits clubs avec des moyens limités.

« Nous avons déjà versé plus de USD 500 millions aux clubs qui en avaient besoin – des clubs qui n’avaient même pas de compte bancaire auparavant, des clubs amateurs dans de nombreux pays, qui n’avaient pas la possibilité de recevoir des dizaines ou des centaines de milliers de dollars pour le transfert d’un seul joueur. C’est ce que nous faisons », a-t-il ajouté. Le Président de la FIFA a également souligné que de nombreuses opportunités commerciales s’offraient au football, notamment après avoir pu constater de ses propres yeux l’approche nord-américaine, où « la commercialisation du sport atteint des niveaux sans précédent ».

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