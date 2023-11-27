Gianni Infantino, le Président de la FIFA, inaugure « Legacies of Champions », une exposition du FIFA Museum à New York

En partenariat avec Hyundai Motor Company, « Legacies of Champions » retrace l'histoire des 22 éditions précédentes de la Coupe du Monde de la FIFA™

L’exposition, qui se tiendra au Rockefeller Center du 11 juin au 19 juillet, est entièrement gratuite

L’emblématique Prix Jules Rimet et l’actuel trophée de la Coupe du Monde de la FIFA (certains jours) figurent au nombre des pièces exposées

Gianni Infantino a inauguré en personne « Legacies of Champions », en plein cœur de New York. Le Président de la FIFA a salué « une exposition qui ne se contente pas de retracer l’histoire du football, mais nous rappelle également les émotions que nous avons ressenties ».

Organisée par le FIFA Museum et présentée par Hyundai Motor Company, l’exposition « Legacies of Champions » se veut un voyage émouvant, interactif et éducatif pensé pour les supporters et les passionnés de football, afin de sublimer leur expérience de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce rendez-vous exceptionnel, abrité par le Rockefeller Center, est entièrement gratuit. Il fait écho aux manifestations organisées par le FIFA Museum à Miami (États-Unis), Vancouver et Toronto (Canada), qui se tiendront également pendant la compétition.

« [Hyundai] fait partie de nos partenaires depuis de très nombreuses années et nous a aidés à mettre sur pied cette formidable exposition », a expliqué Gianni Infantino.

Ce lundi 8 juin, plusieurs FIFA Legends étaient présentes aux côtés du Président de la FIFA et de Sungwon Jee, le vice-président délégué et directeur marketing mondial de Hyundai : d’anciens internationaux italiens comme Roberto Baggio, Christian Vieri et Marco Materazzi, l’ancien champion du monde et conseiller du Président de la FIFA Youri Djorkaeff et l’ancien président du Liberia et Joueur Mondial de la FIFA 1995 George Weah, également capitaine honoraire du panel Voix des joueurs.

« Ces merveilleuses Legends nous font encore vibrer aujourd’hui. C’est précisément ce qui fait tout l’intérêt d’expositions comme celle-ci ; en retrouvant ces Legends, en observant ces maillots et tous les éléments présentés ici, on ressent quelque chose de spécial », a souligné le Président Infantino. « Nous avons ici même sous les yeux tout ce qui fait la magie du football ! »

L’exposition « Legacies of Champions » ouvrira ses portes le 11 juin, qui se trouve être également le jour du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 qui opposera le Mexique à l’Afrique du Sud à Mexico. Elle s’achèvera le 19 juillet. Cette journée s’annonce historique puisqu’à quelques kilomètres de là, sur l’autre rive de l’Hudson, un nouveau champion du monde sera sacré au Stade de New York – New Jersey.

Difficile d'imaginer calendrier plus à-propos pour cette exposition, qui se propose de rendre hommage aux 22 éditions précédentes du grand rendez-vous mondial, leurs vainqueurs et leur héritage. À travers une série de pièces soigneusement sélectionnées, les visiteurs du monde entier pourront découvrir l’histoire passionnante de chaque compétition, mais aussi ses retombées sur le football mondial et les supporters. Outre les souvenirs liés à chaque édition, ils pourront admirer le Prix Jules Rimet (remis aux lauréats de la Coupe du Monde entre 1930 et 1970) et, certains jours, l’actuel trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

« Legacies of Champions » comprend également « The Final », une installation cinématique inspirée de l’intensité et du suspense indissociables du match le plus suivi de la planète ; mais aussi « The Wall of Champions », qui rend hommage aux 450 joueurs de légende qui ont inscrit leurs noms au palmarès de l’épreuve. Les maillots des 48 équipes engagées dans l’édition 2026 de la Coupe du Monde seront également exposés. Enfin, une autre partie présentera les initiatives de Hyundai en matière d’innovation et notamment ses recherches dans le domaine de la robotique et du football. À compter du 6 juillet, les visiteurs qui le souhaitent pourront faire un détour par une Fan Zone en plein air à côté de l’entrée de l’exposition.

« Je m’exprime en mon nom, bien entendu, mais aussi au nom de tous ceux qui aiment le football. Je suis certain que les supporters de toute la planète seront nombreux à passer les portes du Rockefeller Center d’ici à la fin de la Coupe du Monde », s’est réjoui le Président de la FIFA. « Ici, ils trouveront des émotions, des sentiments, du rêve et, au final, une profonde immersion dans ce que la Coupe du Monde représente à nos yeux – l’union du monde entier autour d’un événement festif. »