Gianni Infantino : les joueurs « adorent » la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

« C’est nouveau, c’est spécial, c’est énorme », explique le Président de la FIFA lors de la Fanatics Fest NYC à New York

La compétition devrait encourager les jeunes Américains à envisager une carrière dans le football

Les caméras portatives utilisées par les arbitres ont un effet positif sur le comportement des joueurs

Selon Gianni Infantino, le Président de la FIFA, qui s’exprimait dans le cadre de la Fanatics Fest NYC à New York (États-Unis), les joueurs des 32 équipes engagées « adorent » la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Une semaine après le coup d’envoi de la compétition la plus inclusive du football de clubs mondial, près de 1,5 million de billets ont été vendus à des fans de plus de 130 pays différents. La barre du million de spectateurs dans les stades devrait être passée ce dimanche.

Tandis que les supporters et supportrices montrent leur attachement à cette nouvelle épreuve en affluant dans les tribunes, le Président Infantino a fait savoir que les retours des joueurs étaient également très positifs.

« Les joueurs qui sont là prennent beaucoup de plaisir. Hier, Harry Kane, le capitaine de l’équipe d’Angleterre, a joué à Miami avec le Bayern contre Boca Juniors. Un match fantastique dans une ambiance indescriptible. Et Harry Kane a déclaré après le match qu’il s’agissait d’une compétition magnifique. Vraiment, ils adorent », a-t-il insisté lors d’une conversation avec le journaliste sportif Jordan Schultz au Javits Center.

« Ceux qui ne sont pas là aimeraient bien être de la fête. Il y a peut-être quelques critiques, mais c’est quelque chose de nouveau, c’est spécial, c’est énorme. C’est une vraie Coupe du Monde avec les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, assiste au Fanatics Fest de New York. Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino speaks on stage at Fanatics Fest NYC 02 / 07 FIFA President Gianni Infantino poses for a picture with Fanatics Chief Executive Officer Michael Rubin at Fanatics Fest NYC 03 / 07 FIFA President Gianni Infantino signs autographs at Fanatics Fest NYC 04 / 07 FIFA President Gianni Infantino with FIFA Legend Roberto Baggio alongside the FIFA Club World Cup Trophy during Fanatics Fest NYC 05 / 07 FIFA President Gianni Infantino is interviewed by Jordan Schultz at Fanatics Fest NYC 06 / 07 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Legend Roberto Baggio at Fanatics Fest NYC 07 / 07 FIFA President Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup winner's trophy at Fanatics Fest NYC Next

Selon le Président Infantino, voir les meilleurs footballeurs et les meilleures footballeuses du monde évoluer aux États-Unis renforcera la visibilité et la popularité de la discipline à travers le territoire, soulignant toutefois que les enfants doivent avoir la possibilité de jouer sans payer, à l’inverse des pratiques actuelles.

« Pour les enfants, le football doit être gratuit. En Europe ou en Afrique, ils peuvent jouer au football gratuitement. Il faut arriver à ce résultat aux États-Unis et vous verrez que de nombreux talents se mettront au soccer », a-t-il expliqué. « Nous sommes en train de faire bouger les choses avec la Coupe du Monde des Clubs et la Coupe du Monde l’an prochain, pour montrer aux jeunes Américains que s’ils sont bons, s’ils ont du talent, ils n’ont pas besoin de se tourner vers un autre sport, parce que le football leur ouvre un chemin vers la gloire, sans oublier l’aspect financier. »

La FIFA apporte une aide de USD 1 million à chacune des 11 villes accueillant des matches de la Coupe du Monde des Clubs 2025 afin de les aider à aménager des mini-terrains communautaires et à soutenir d’autres projets à visée sociale, améliorant ainsi l’accès au sport le plus populaire de la planète dans certains des quartiers les plus défavorisés des États-Unis.

« C’est vraiment merveilleux, ce sont des perspectives d’accès qui n’existaient pas auparavant », a indiqué le Président de la FIFA avant de préciser que l’instance dirigeante s’appuierait sur cette plateforme pour créer une génération de passionnés de football. « Notre travail, à la FIFA, c’est de convaincre les autorités municipales d’aménager des surfaces et des terrains pour que les enfants puissent jouer au football. Par la suite, vous trouverez des parents qui les amènent, qui jouent avec eux et les entraînent. »

Et d’ajouter : « De la sorte, la prochaine génération de parents aura joué au football et saura comment transmettre à ses enfants. Mais il faut mettre en place les conditions nécessaires et c’est pour cela que nous investissons dans toutes ces villes. »

La finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025 sera par ailleurs marquée par le tout premier spectacle jamais organisé à la mi-temps, une nouveauté historique qui figurera également pour la première fois au programme de la finale de la Coupe du Monde l’an prochain. D’autres innovations ont également été introduites lors de la compétition de cette année, dont la caméra portative utilisée par les arbitres, qui permet aux supporters d’avoir une perspective unique de ce qu’il se passe sur le terrain.

« À la FIFA, nous voulons innover, nous voulons nous servir des technologies et c’est ainsi que, pour la première fois de l’histoire, nous avons mis une petite caméra portative, une bodycam, à côté de l’oreille de l’arbitre » a détaillé Gianni Infantino, non sans expliquer que la possibilité de suivre le regard de l’arbitre avait été l’argument décisif pour décider de la technologie à utiliser et de l’endroit où la placer.

« Nous nous sommes d’abord demandé s’il fallait mettre cette caméra sur la poitrine. Mais l’arbitre bouge sans cesse la tête, et s’il regarde d’un côté pendant que la caméra pointe dans une autre direction, le rendu est bizarre. Là, vous voyez exactement ce que l’arbitre est en train de regarder et vous ne manquez rien de l’action. Les images obtenues sont incroyables. »

Et ce n’est pas là le seul avantage : « Les joueurs aussi savent que l’arbitre a une caméra, donc quand ils s’approchent de lui, ils doivent faire attention à ce qu’ils disent et à leur comportement. »

Lors de cette Fanatics Fest NYC, un événement qui a réuni de nombreuses légendes du sport américain – dont les anciens quarterbacks Tom Brady et Joe Montana, vainqueurs du Super Bowl (football américain), LeBron James et Victor Wembanyama, superstars de la NBA (basketball), Jaromír Jágr et Henrik Lundqvist, grands noms de la NHL (hockey sur glace), ou encore Cal Ripken Jr. et Mike Piazza, icônes de la MLB (baseball) –, le Président Infantino a également affirmé que le football avait encore des progrès à réaliser en matière de divertissement.

« Nous avons vraiment beaucoup à apprendre de la NFL et des sports américains en général, que ce soit la NBA, le baseball ou le hockey, pour tout ce qui concerne l’offre de divertissement autour des matches, tout ce dont les fans bénéficient. Parfois, nous avons tendance à oublier ça et à nous concentrer sur le match, qui est bien sûr très important. Nous restons fixés sur le terrain. Mais il faudrait nous concentrer davantage sur les supporters et améliorer leur expérience », a-t-il commenté.