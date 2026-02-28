Le Président de la FIFA salue l’initiative de l'IFAB d'améliorer le comportement des joueurs à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Pour Gianni Infantino, Président de la FIFA, il est essentiel de « préserver le respect du jeu »

Plusieurs mesures visant à lutter contre les comportements discriminatoires seront proposées d’ici au 30 avril 2026.

Des mesures seront mises en places avant le 11 juin, date du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, afin de garantir « un comportement irréprochable de la part de tous, sur le terrain comme en dehors »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué la décision de l’International Football Association Board (IFAB) d’examiner les possibilités d’améliorer le comportement des joueurs et de veiller au respect des officiels à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Lors de sa 140e Assemblée générale annuelle à Hensol, au Pays de Galles, l’IFAB a approuvé la mise en place d’un processus de consultation qui vise à développer des mesures relatives à deux situations : d’une part, lorsque les joueurs décident de quitter le terrain en signe de protestation contre une décision arbitrale, de leur propre initiative ou sous l’incitation de leur staff ; d’autre part, lorsque des joueurs se couvrent la bouche lors de confrontations avec leurs adversaires pendant les matches. À l’issue du processus de consultation, des propositions seront soumises avant le 30 avril 2026, bien avant le match d’ouverture de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, le 11 juin 2026.

« Comme nous en avons discuté, je pense qu’il est essentiel de préserver le respect du jeu, » a déclaré le Président de la FIFA. « Le respect du football, le respect des arbitres et officiels du match, et le respect du public. Et à ce titre, le comportement des joueurs et des entraîneurs est absolument fondamental. Ils représentent des modèles pour les enfants et pour la société mondiale, et doivent impérativement se montrer respectueux. Ainsi, dans les situations d’incidents, notamment à caractère raciste ou discriminatoire, nous n’autoriserons plus les joueurs à se couvrir la bouche lorsqu’ils s’adressent à leurs adversaires.

« Nous interdirons également aux joueurs et aux entraîneurs de quitter le terrain sous prétexte qu’ils contestent une décision arbitrale. Cela ne doit plus arriver. L’arbitre doit être respecté. Les décisions arbitrales doivent être respectées à tout moment, aussi bien par les joueurs que les entraîneurs. Une proposition sera ainsi soumise avant le 30 avril afin que des mesures soient prises avant la Coupe du Monde de la FIFA. Et cette Coupe du Monde de la FIFA™ sera l’occasion d’assister à une superbe compétition marquée par « un comportement irréprochable de la part de tous, sur le terrain comme en dehors. »

140e assemblée générale annuelle de l’IFAB - Interview du Président de la FIFA Gianni Infantino 01:22

La réunion a également permis de faire le point sur les mesures adoptées au cours des 12 derniers mois visant à accélérer le jeu et à réduire les pertes de temps volontaires. La mesure des Lois du Jeu visant à limiter le temps de possession du ballon par les gardiens grâce à un compte à rebours a été étendue aux touches et aux coups de pied de but. Désormais, les arbitres pourront attribuer une remise en touche retardée à l’adversaire, ou un corner à l’équipe adverse lorsque le coup de pied de but est retardé.

Les joueurs remplacés devront désormais quitter le terrain dans les 10 secondes suivant la notification du changement. En cas de délai non respecté, leur remplaçant ne pourra entrer sur le terrain qu’au premier arrêt de jeu, après l’écoulement d’une minute de temps de jeu. L’examen ou le soin d’un joueur blessé sur le terrain imposera à ce joueur de rester hors du terrain pendant une minute.

Le fonctionnement du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a également fait l’objet de modifications dans ses protocoles. Le VAR pourra désormais intervenir pour aider les arbitres dans les situations suivantes : un second carton jaune manifestement injuste entraînant un carton rouge ; une erreur d’attribution entraînant la sanction d’un mauvais joueur ou d’une mauvaise équipe ; et, dans chaque compétition, pour un corner attribué à tort, à condition que la vérification soit rapide et ne retarde pas la reprise du jeu.

« Une réunion très intéressante et significative qui a abordé de nombreux sujets. Nous avons choisi d’aspirer à un jeu plus propre, avec un rythme plus soutenu et débarrassé de toute interruption », a expliqué Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA. Ces modifications prendront effet le 1er juillet 2026 dans le monde entier, mais certaines compétitions démarrant avant cette date pourront déjà en profiter.

140e assemblée générale annuelle de l’International Football Association Board (IFAB) 04:18