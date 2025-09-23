Gianni Infantino félicite la Fédération Gabonaise de Football

Le Président de la FIFA a rencontré Pierre-Alain Mounguengui, son homologue gabonais, dans les locaux du bureau de la FIFA à Rabat (Maroc)

Gianni Infantino a félicité le Gabon pour ses excellentes performances dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Gabon tire les bénéfices des investissements du Fonds Forward de la FIFA

Le football progresse au Gabon. À la lumière de ces avancées, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a exprimé son soutien et ses félicitations à Pierre Alain Mounguengui, le président de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT).

Les deux dirigeants se sont entretenus dans les locaux du bureau africain de la FIFA à Rabat (Maroc), à quelques semaines de deux affiches décisives qui décideront du sort des Panthères dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le pays, qui participe à la phase préliminaire de l’épreuve suprême depuis 1989, n’a encore jamais connu le bonheur d’une qualification. Toutefois, il occupe actuellement la deuxième place du groupe F, avec 19 points en huit matches. À deux journées du terme, il n’accuse qu’une longueur de retard sur le leader ivoirien. Dans l’hypothèse où les Gabonais ne parviendraient pas à arracher la première place à l’issue de leurs deux prochaines sorties en Gambie et au Burundi, en octobre, tout espoir ne serait pas perdu pour autant. Ils pourraient en effet participer en novembre à un barrage réunissant les quatre meilleurs deuxièmes et qui déterminera l’identité du représentant africain lors du Tournoi de barrage de la FIFA en mars 2026.

« J’ai eu grand plaisir à rencontrer Pierre Alain Mounguengui, le président de la Fédération Gabonaise de Football, à Rabat. Nous avons évoqué ensemble le développement du football et la hausse de la participation dans son pays, grâce aux fonds du programme Forward de la FIFA », a déclaré le Président de la FIFA.

« Lui-même ancien arbitre international, le président Mounguengui n’a pas ménagé ses efforts pour faire progresser le football dans son magnifique pays. J’ai également saisi cette occasion pour le féliciter de l’excellent parcours du Gabon dans les qualifications de la CAF pour la Coupe du Monde 2026. Une première qualification historique est désormais à portée de main, ce qui ne manquera pas de donner des idées aux générations futures. »

Le football gabonais a franchi un palier important en 2012, avec la qualification de l’équipe U-23 pour le Tournoi Olympique de Football masculin. La même année, le pays a atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, organisée conjointement avec la Guinée équatoriale. Pierre-Alain Mounguengui a été élu pour un premier mandat en 2014 et, trois ans plus tard, le Gabon accueillait seul l’épreuve continentale.

Plus récemment, Denis Bouanga est devenu le premier joueur gabonais à prendre part à une compétition senior de la FIFA à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit l’unique but du Los Angeles FC dans cette épreuve lors d’un nul (1-1) face aux Brésiliens du CR Flamengo.

Les différentes actions menées par la FIFA pour soutenir le football au Gabon, dans toute l’Afrique et dans le monde ne sont sans doute pas étrangères à ces avancées remarquables. En effet, plus de USD 6 millions ont été investis dans les infrastructures footballistiques au Gabon au titre du programme FIFA Forward. Cet argent a notamment permis la construction de quatre centres techniques qui feront office de sièges pour les ligues régionales.

À l’issue de cette réunion, Pierre-Alain Mounguengui a confié que ses échanges avec le Président Infantino avaient porté sur le financement de nouvelles améliorations au Gabon. « Nous avons évoqué la construction d’une académie de football au Gabon. Ce projet nous tient particulièrement à cœur car il nous permettrait d’accueillir des joueuses et des joueurs au sein d’un complexe associant sport et études », a expliqué le président de la FEGAFOOT. « Nous envisageons également de construire des stades dans tout le pays. »