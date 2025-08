Gianni Infantino décoré par le président indonésien

La cérémonie a eu lieu à la suite d’un entretien entre les deux présidents autour de la croissance que connaît actuellement le football en Indonésie et du rôle majeur que peut jouer le pays dans le développement du football à l’échelle de l’Asie de l’Est. "C’est un immense honneur de recevoir cette distinction des mains de M. Joko Widodo, que je remercie du fond du cœur. Leader sur les plans économique, politique et commercial, l’Indonésie est aussi devenue un grand pays de football. Le football indonésien ne doit pas se limiter aux frontières nationales, car le pays a un rôle clé à jouer en Asie et dans le monde. C’est ce sur quoi nous travaillons ensemble", a déclaré M. Infantino.

La dernière rencontre entre Gianni Infantino et M. Widodo remonte à octobre 2022, à la suite de la tragédie survenue au stade Kanjuruhan. Le Président de la FIFA avait alors annoncé que l’instance internationale contribuerait à améliorer la sécurité des stades du pays. Les projecteurs sont aujourd’hui braqués sur la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. "L’Indonésie est un pays qui aime le football, un pays tourné vers la modernité et qui s’investit pour l’avenir, un pays, aussi, qui s’engage pour sa jeunesse. C’est grâce à l’action et à la vision de M. Joko Widodo. C’est un grand honneur pour la FIFA et pour moi-même que le football soit un des axes du projet du président Widodo visant à faire de l’Indonésie un leader à l’échelle mondiale", a commenté M. Infantino.