Gianni Infantino, le Président de la FIFA, entend « libérer le potentiel commercial qui s’offre à la FIFA » après le succès de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

M. Infantino annonce aux représentants des associations membres de la FIFA que les recettes de la Coupe de la FIFA 2026 ouvrent « un monde de possibilités » en matière d’investissements

La FIFA devrait clôturer son cycle 2023-2026 avec des recettes de USD 15 milliards et promet de « faire davantage » pour développer le football dans le monde

Le Président affirme que la Coupe du Monde de la FIFA™ doit être « toujours au cœur de tout ce que nous faisons »

Il confirme que plus de 200 associations membres lui ont apporté leur soutien en vue de sa réélection

Gianni Infantino, le Président de la FIFA annonce que le succès retentissant de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique ouvre des « occasions encore inexploitées » d’investir dans le football et qu’il entend « libérer le potentiel commercial qui s’offre à la FIFA » au profit du développement du football dans le monde.

Organisation à but non lucratif, la FIFA réinvestit les recettes de ses événements, au premier rang desquels la Coupe du Monde, dans le développement du football au sein de ses 211 associations membres.

Évoquant les recettes attendues de la compétition, qui seront comptabilisées au titre du cycle 2023-2026, le Président de la FIFA a déclaré : « Je pense que nous allons dépasser le cap des 15 milliards de dollars ». L’instance dirigeante du football mondial disposera ainsi de ressources inédites pour soutenir ses associations membres.

« Je crois qu’on peut dire que cette Coupe du Monde de la FIFA, celle-ci en particulier, a ouvert un monde de possibilités », a-t-il déclaré aux représentants des associations membres réunis à New York (États-Unis) la veille de la finale. « Ces recettes nous permettront de faire beaucoup plus dans le monde. Mais la performance économique repose sur un projet sportif solide. Nous devons faire les bons choix sur le plan sportif. »

« Quand on voit la réussite de cette édition, on doit garder à l’esprit que la Coupe du Monde de la FIFA est au sommet du football mondial et que tous les acteurs du football, quelle que soit leur envergure, dépendent de sa réussite. Nous devons faire très attention et toujours mettre la Coupe du Monde au cœur de tout ce que nous faisons. Tout le reste vient après et en complément. »

« Quand on prépare les calendriers et qu’on organise les événements, on doit penser à vous tous. La FIFA est une démocratie. Ce sont ces membres qui décident, et vous déciderez de ce que vous estimez le mieux pour l’avenir. Il est question en ce moment de faire passer le nombre d’équipes à 64, mais c’est un sujet qui reste à débattre. »

Le programme Forward de la FIFA, pierre angulaire des projets de développement des associations membres, a grandement bénéficié des recettes de la compétition reine. M. Infantino a souligné l’augmentation du financement pour le cycle 2027-2023, qui passera à un montant record de USD 2,7 milliards, soit huit fois plus qu’au lancement de l’initiative il y a dix ans. Depuis la prise de fonctions de M. Infantino, la FIFA a investi au total USD 5,1 milliards dans le développement du football dans le monde.

Évoquant la Coupe du Monde Féminine, Brésil 2027™, les compétitions de jeunes U-20 et U-17 nouveau format et le lancement de la Coupe du Monde et du Festival U-15™, le Président de la FIFA a souligné le besoin d’engranger des recettes pour aider les nombreux pays manquant de moyens financiers.

« Nous voulons et nous devons générer plus de recettes, car dans une grande partie du monde, 80% de la planète, si nous n’investissons pas, si nous n’y croyons pas, personne ne le fera », a-t-il affirmé. « (Si l’on ne fait rien,) les ressources resteront concentrées dans un petit nombre de pays et les choses ne changeront pas. »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est adressé ce samedi aux dirigeants des Associations Membres (AM) de la FIFA à New York Previous 01 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 02 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 03 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 04 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 05 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 06 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 07 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 08 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel Next

M. Infantino a remercié les plus de 200 associations membres qui lui ont déjà apporté leur soutien après qu’il a annoncé son intention de concourir à sa réélection en 2027 lors du 777777, tenu fin avril 2026 à Vancouver (Canada). Il a souligné que cela lui donnerait encore davantage de possibilités de les aider à développer le football dans leur pays.

« Je peux travailler avec vous à construire un avenir pour le football dans chaque pays qui en aura la détermination, car c’est à vous de décider », a-t-il déclaré. « La FIFA mettra des moyens à votre disposition, mais personne ne vous dira quoi en faire. C’est vous qui déciderez. Nous voulons que vous développiez le football dans votre pays, car cela vous permettra de réussir sur la scène continentale et sur la scène mondiale. »