Gianni Infantino : « Nous allons devoir inventer de nouveaux mots pour décrire le succès rencontré par cette Coupe du Monde de la FIFA »

En 2026, les matches ont attiré plus de spectateurs que pour les éditions 2018 et 2022 réunies, et plus de six milliards de personnes ont suivi la compétition à travers le monde

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a enregistré près de trois buts par match en moyenne pour l’ensemble des 104 rencontres jouées, un record depuis 56 ans

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la première de l’histoire à réunir 48 équipes, avait « pulvérisé » tous les records.

Le Président de la FIFA conquis par une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ de tous les records 02:38

L’Espagne a détrôné l’Argentine, tenante du titre, lors de la finale disputée au Stade de New York – New Jersey, remportant ainsi sa deuxième étoile au terme de 39 jours de compétition organisés à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Avec trois pays hôtes et un nombre record d’équipes participantes, l’édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA™ s’annonçait comme historique avant même le coup d’envoi du premier match, à Mexico, le 11 juin. Pourtant, elle n’a cessé de repousser les limites jusqu’au19 juillet, jour de la finale.

Un nombre record de 6 810 966 spectateurs ont assisté aux 104 matches, soit plus que lors des éditions 2018 et 2022 réunies, pour une affluence moyenne de 65 490 spectateurs par rencontre. Avec un taux de remplissage de 99,7% dans les 16 stades, l’édition 2026 a établi un nouveau record pour une Coupe du Monde.

Les supporters ont également pu profiter d’un spectacle encore plus grandiose sur le terrain. Au total, 308 buts ont été inscrits par les 48 équipes participantes, ce qui a permis d’effacer des tablettes le précédent record de 172 buts établi en 2022. Par ailleurs, la moyenne de 2,96 buts par match devient la plus élevée depuis l’édition 1970 au Mexique et surpasse celle de Qatar 2022, qui était de 2,69 buts par match.

« Cette Coupe du Monde n’a pas simplement battu tous les records possibles, elle les a pulvérisés », a indiqué Gianni Infantino. « Tous les meilleurs joueurs du monde ont réalisé des performances exceptionnelles, à commencer bien sûr par Rodri, élu meilleur joueur de la compétition, puis Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane et Jude Bellingham ; ils ont tous été au rendez-vous. De nouveaux joueurs se sont révélés, et on a vécu de très belles histoires, comme celle du Cap-Vert.

« Même les meilleurs scénaristes n’auraient pu imaginer une Coupe du Monde aussi réussie. Nous allons devoir inventer de nouveaux mots pour décrire le succès rencontré par cette édition. »

Le nombre de personnes ayant suivi la compétition à travers le monde devrait dépasser les six milliards lorsque les chiffres définitifs seront publiés, et plusieurs records d’audience télévisée ont été battus. Par ailleurs, plus de 9 millions de supporters se sont rendus dans les FIFA Fan Festivals mis en place dans les trois pays hôtes, dont plus de 4,5 millions au Mexique.

Le Président de la FIFA a expliqué que ces chiffres époustouflants illustraient la capacité du football à unir le monde.

« Je suis heureux, ravi du succès inouï rencontré par cette Coupe du Monde », a-t-il déclaré. « Je suis évidemment très fier de tout ce qui s’est passé. C’est une grande satisfaction, car nous avons fait vivre des émotions à des millions de personnes en Amérique et dans le monde entier. Nous avons vu des images et des scènes de liesse uniques dans les stades, dans les villes hôtes, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et partout dans le monde. Cela nous rappelle que la Coupe du Monde de la FIFA n’est pas qu’une compétition de football, elle est aussi un vecteur d’unité, et je veux croire qu’elle contribue, un peu, à rendre le monde meilleur. »

Alors que l’édition 2026 s’éloigne déjà, l’attention de toutes et tous va désormais se tourner vers la Coupe du Monde de la FIFA 2030™. Co-coorganisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, elle verra également des matches se dérouler en Argentine, au Paraguay et en Uruguay dans le cadre de la célébration du centenaire de la compétition.

Le Président de la FIFA a précisé que, si l’édition 2030 serait différente par certains aspects, elle permettrait de faire le lien avec les 23 précédentes grâce au fil conducteur qui unit chaque Coupe du Monde.

« Rien ne peut égaler la puissance et la magie de la Coupe du Monde de la FIFA, car le monde a besoin d’événements comme celui-ci pour se rassembler et s’unir dans la joie et le bonheur. Nous avons vu tant de familles, tant de femmes dans les stades, tant de scènes de joie dans les villes, et tant de supporters venus des quatre coins du monde, simplement heureux d’être là », s’est réjoui Gianni Infantino.