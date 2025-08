Gianni Infantino accueille le nouveau président de la Fédération Algérienne de Football au siège de la FIFA

Élu en septembre, M. Sadi a confié que les échanges avaient porté sur la stratégie globale plutôt que sur des projets particuliers. "Nous avons beaucoup à faire, mais avec l’aide de la FIFA, je pense que nous serons en mesure de réaliser nos objectifs stratégiques. La réunion a été très intéressante et productive. Nous entretenons une excellente relation", a expliqué M. Sadi. "J’ai expliqué à M. Infantino que l’Algérie connaissait actuellement une révolution en matière d’infrastructures sportives et de construction de stades. Je pense que l’Algérie est prête à organiser des compétitions internationales, que ce soit à l’échelle continentale ou mondiale. Notre pays a toujours été connu pour son sens de l’hospitalité."

Au cours de sa visite, M. Sadi a également rencontré Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, mais aussi le directeur de la sous-division Associations membres Afrique, Gelson Fernandes, et son équipe. Il a échangé en outre avec plusieurs départements de la FIFA autour de futurs projets concernant l’arbitrage, le football féminin, la détection des talents et le football professionnel. Un peu plus tôt dans l’année, le Président de la FIFA s’était rendu en Algérie, où il avait participé à l’inauguration officielle du stade Nelson Mandela à Alger et rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune.