Gianni Infantino a rencontré le président kazakh

Le Président de la FIFA s’est entretenu avec Kassym-Jomart Tokayev à New York (États-Unis)

Les deux hommes ont évoqué la volonté du Kazakhstan de s’investir dans le développement du football

Ce pays d’Asie centrale envisage de mettre en œuvre le projet FIFA Arena

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rencontré le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev à New York (États-Unis). L’occasion pour les deux dirigeants d’évoquer le partenariat fructueux entre l’instance dirigeante du football mondial et le pays d’Asie centrale.

Dans la lignée de ses efforts pour développer le football sur son territoire, encourager sa pratique chez les jeunes et aider ces derniers à réaliser leur potentiel, la Fédération Kazakhe de Football (KFF) a organisé la semaine dernière une cérémonie historique à son Académie de la FIFA.

La KFF prévoit par ailleurs de participer au projet FIFA Arena, qui verra l’installation de plus de 1 000 mini-terrains dans le monde, notamment dans des zones urbaines et rurales défavorisées.

« Je suis honoré d’avoir pu m’entretenir à nouveau avec le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Nous avons ainsi pu évoquer ensemble comment miser sur la force d’attraction du football pour faire bouger les lignes et offrir des opportunités aux jeunes de ce magnifique pays », a déclaré le Président de la FIFA, à l’issue de la réunion qui s’est tenue en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Les initiatives que nous mettons en place s’inscrivent dans la continuité de l’excellent travail réalisé par le président de la KFF, Marat Omarov, et son équipe en vue de développer les infrastructures, le football féminin et le football de base. Cette étroite collaboration témoigne de notre volonté commune de faire grandir notre sport au Kazakhstan.

« J’en ai aussi profité pour remercier le président Tokayev et son gouvernement, avec qui nous avons mis en place un partenariat fructueux et durable. »

De son côté, Kassym-Jomart Tokayev a salué la coopération visant à mettre en œuvre le projet FIFA Arena. Il s’est dit confiant quant à la capacité du Kazakhstan à s’imposer comme une référence régionale en matière de développement du football, grâce au soutien de la FIFA.

Le président kazakh a également souligné la capacité de ce sport à rassembler les peuples et mis en avant la nécessité de pouvoir compter sur des infrastructures adaptées en vue de favoriser l’accès au football.

Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés lors de la visite de Gianni Infantino au Kazakhstan en mai 2023, qui avait permis au Président de la FIFA de constater par lui-même les progrès réalisés au sein du pays. À cette occasion, il s’était rendu au siège de la KFF et avait participé à la cérémonie d’ouverture de la phase finale du championnat national de football scolaire féminin.

Autre témoignage de la coopération entre l’instance et le Kazakhstan : trois terrains ont pu être installés au centre d’entraînement national de la KFF, à Talgar, grâce aux fonds du programme Forward de la FIFA.