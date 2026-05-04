Le livre anniversaire des 10 ans offre un aperçu des coulisses de la présidence de la FIFA par Gianni Infantino

Gianni Infantino a été élu président de la FIFA le 26 février 2016

Ce livre s'appuie sur des anecdotes pour retracer la transformation de la FIFA au cours de la dernière décennie

« Il ne s'agit pas de succès personnels », affirme le président de la FIFA

La FIFA a publié un livre qui dévoile les coulisses et raconte des anecdotes marquantes des dix premières années de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. L'ouvrage regorge d'histoires, des réunions tendues qui ont permis l'entrée des femmes dans un match professionnel en Iran à cette partie amicale en Bolivie qui a pris une tournure dramatique.

Écrit par le journaliste italien Alessandro Alciato, auteur notamment des biographies d'Andrea Pirlo et de Carlo Ancelotti, cet ouvrage relate avec passion la transformation opérée par M. Infantino à la tête de la FIFA depuis son élection le 26 février 2016 à Zurich, en Suisse.

L'ouvrage a été distribué aux membres du Conseil de la FIFA et aux présidents des associations membres de la FIFA présents au 76e Congrès de la FIFA à Vancouver le 30 avril.

« Je n'ai jamais perdu de vue notre objectif principal : contribuer au développement du football à l'échelle mondiale et améliorer les conditions des joueurs dans chacun des 211 pays et territoires affiliés à la FIFA », déclare M. Infantino dans sa préface.

Au fil des chapitres, le livre détaille comment, sous la direction de M. Infantino, la FIFA a veillé à ce que les revenus soient désormais redistribués au profit du développement du football mondial et comment le football féminin a connu une croissance significative ces dix dernières années. Il relate également ses voyages à travers le monde pour visiter de nombreuses associations membres de la FIFA, le chemin parcouru par la FIFA pour lutter contre la corruption et accéder à la transparence, ainsi que le rôle crucial joué par la Chambre de compensation de la FIFA dans le soutien aux petits clubs grâce à la compensation des frais de formation.

Il explique l'importance des Légendes de la FIFA, tout en abordant la lutte contre le racisme et le succès de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes, qui a inauguré une nouvelle ère pour le football de clubs lors de sa première édition en 2025 aux États-Unis.

« Ces succès ne sont pas les miens, mais les nôtres. Je remercie les confédérations et leurs présidents : L’AFC, la CAF, la CONCACAF, la CONMEBOL, l’OFC et l’UEFA, » a ajouté le Président de la FIFA. « Merci aux 211 associations membres et à leurs présidents, qui sont l’âme et le moteur de la FIFA. Un grand merci aux ligues, aux clubs, aux joueurs et aux joueuses pour leurs contributions précieuses. » « Merci aux FIFA Legends, car elles nous ont fait aimer ce sport magnifique. Porté par l’élan qu’elles insufflent, notre cœur demeure en perpétuel mouvement. »

« Merci à tous nos partenaires, des sponsors aux diffuseurs, de continuer à croire en nous. Il y a dix ans, lorsque je suis arrivé, aucun investisseur n’était prêt à s’engager. » « Merci aux femmes et aux hommes du monde entier, car ce sont ces personnes qui, par leurs idées, parviennent à faire la différence. » « Merci à mes collaborateurs, présents depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route tout au long de ces dix dernières années. Chacun d’entre vous a compté. Chaque pièce du puzzle trouve naturellement sa place parmi les autres. »

Le livre est accessible via le lien ci-dessous :