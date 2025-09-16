Pour Gianni Infantino, la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™ aux Philippines va « tout changer »

Dans une allocution vidéo diffusée lors du tirage au sort de la phase de groupes, le Président de la FIFA a affirmé que cette édition historique allait « offrir aux meilleures joueuses de futsal la scène qu’elles méritent »

Seize équipes s’affronteront du 21 novembre au 7 décembre à Pasig (Philippines)

L’archipel franchit une étape importante avec l’organisation de cette première compétition de la FIFA

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, estime que l’édition inaugurale de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, qui se tiendra aux Philippines, va « tout changer ».

Actée par une décision du Conseil de la FIFA en décembre 2022, cette nouvelle compétition se déroulera du 21 novembre au 7 décembre et réunira 16 équipes du monde entier à Pasig, une municipalité de la banlieue de Manille, la capitale.

« Cette première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA va tout changer. En effet, elle va offrir aux meilleures joueuses de futsal la scène qu’elles méritent », a rappelé le Président Infantino dans une allocution vidéo diffusée lors du tirage au sort de la phase de groupes. « Elle sera également une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes – garçons et filles – qui, par leur implication, contribueront à faire prospérer cette discipline spectaculaire dans la région et au-delà. »

Pour les Philippines, l’événement marque un tournant important puisque cet archipel de l’océan Pacifique s’apprête à accueillir la première compétition de la FIFA de son histoire. En charge du développement du football et du futsal dans le pays, la Fédération Philippine de Football (PFF) a bénéficié de fonds du programme FIFA Forward dans le cadre de projets d’amélioration de ses infrastructures, à commencer par son nouveau siège.

Situé à proximité de Manille, ce dernier avoisine le centre technique national, un site équipé d’un terrain artificiel financé par la FIFA et de deux mini-terrains. La PFF concentre ainsi ses principales installations sur un même site.

« Je sais que les supporters vont vivre une expérience inoubliable et que nous allons assister à des matches passionnants. Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi "Maîtresses de la vitesse" comme slogan de cette édition historique.

« Mais plus encore que celle du ballon sur le terrain, c’est la vitesse à laquelle le football et le futsal progressent aux Philippines qui doit nous impressionner. Cette belle évolution, nous la devons à John Gutierrez, le président de la PFF, ainsi qu'à son prédécesseur Mariano Araneta, actuellement membre du Conseil de la FIFA. »

Gianni Infantino a souligné par ailleurs que si cette réalisation mérite d'être saluée, ce sont les succès sportifs qui restent la locomotive du développement du football aux Philippines, évoquant par exemple la première qualification de l’équipe nationale pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, marquée par un succès historique face aux Néo-zélandaises.

« Votre pays a signé des débuts fabuleux en Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2023 et je pense que le but de Sarina Bolden en phase finale a contribué à la dynamique actuelle », a rappelé le Président Infantino, soucieux de rendre hommage à la première buteuse philippine dans cette compétition.

« Une autre héroïne se lèvera certainement durant cette compétition pour inscrire à son tour son nom dans l’histoire du sport aux Philippines. Je conserve un excellent souvenir de ma visite dans ce pays, en 2019, et je me réjouis de revenir prochainement pour fêter cet événement majeur pour votre pays comme pour le football. »