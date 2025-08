La FIFA et le Niger unissent leurs forces pour étendre le programme Football for Schools

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, le gouvernement de la République du Niger et la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) signent un protocole d’accord visant à améliorer les standards nationaux en matière d’éducation physique dans le contexte du programme Football for Schools de la FIFA

Le programme, qui vise à enseigner aux enfants des compétences et des valeurs de vie utiles sur le terrain et en dehors, a été lancé au Niger en août 2024

Un premier cours de renforcement des compétences aura lieu du 4 au 7 août 2025 dans le cadre d’un projet pilote

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a signé un protocole d’accord avec des représentants du gouvernement de la République du Niger et de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT), en vue du lancement d’un nouveau projet pilote dans le cadre du programme Football for Schools de la FIFA (F4S).

Inauguré en 2019 avec le concours de l’UNESCO, ce programme vise à enseigner à des millions d’enfants à travers le monde des compétences scolaires et des valeurs de vie à travers le football. Il s’intègre au système éducatif de chaque association membre de la FIFA.

D’après les dernières données disponibles (janvier 2025), le programme Football for Schools a été mis en place dans 129 des 211 associations membres de la FIFA, y compris au Niger, où il a été déployé en août 2024. Avec la République centrafricaine, celui-ci va désormais participer à un nouveau projet pilote qui consiste à améliorer les standards en matière d’éducation physique à l’échelle mondiale, pour faire en sorte que l’initiation au football s’effectue dans les meilleures conditions au sein de chaque système scolaire national.

"Le programme Football for Schools de la FIFA nous a permis de faire découvrir notre sport aux enfants du monde entier, et j’ai été ravi de signer un protocole d’accord avec des représentants de la République du Niger. Notre objectif est d’offrir un accès équitable, inclusif et régulier au football dans les écoles, et de promouvoir le développement du football de base en utilisant notre sport comme outil pédagogique", a déclaré le Président Infantino, accompagné du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, et de Djibrilla Hamidou, membre du Conseil de la FIFA et ancien président de la FENIFOOT, lors de la cérémonie de signature au bureau Afrique de la FIFA, à Rabat (Maroc).

"Ce projet fournira également aux professeurs d’éducation physique des écoles nigériennes les outils et les supports d’entrainement adéquats pour les aider à préparer les meilleures séances possibles pour leurs élèves. Je remercie le Dr. Élisabeth Shérif, ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement professionnel et de la Promotion des langues nationales ; Sidi Mohamed Al Mahmoud, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Issaka Adamou, président de la Fédération Nigérienne de Football, pour leur soutien et leur coopération. Je me réjouis de collaborer avec eux afin de préparer l’avenir du football nigérien."

Le premier cours de renforcement des capacités au titre du projet pilote aura lieu à Niamey, la capitale du Niger, du 4 au 7 août. L’avenir du programme Football for Schools au Niger commence donc déjà à prendre forme, conformément au protocole d’accord.

Celui-ci précise les mesures à venir, qui consisteront à dispenser des formations Football for Schools aux professeurs d’éducation physique et aux autres membres du personnel scolaire, ainsi qu’à encourager la participation des filles et des enseignantes. Il s’agira également d’intégrer des supports pédagogiques Football for Schools au sein des écoles, d’enregistrer tous les élèves et enseignants participants, de promouvoir l’organisation de tournois interscolaires et de mettre en place un système de suivi et d’évaluation pour mesurer les retombées éducatives et sociales du projet.

"Cela a été un honneur de signer ce protocole d’accord avec le Président de la FIFA", a déclaré M. Adamou. "Nous sommes fiers de savoir que le Niger fait partie des deux seuls pays choisis. Mais c’est aussi une responsabilité qui nous incite à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre avec succès le programme Football for Schools dans notre pays. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien de l’État nigérien, qui a dépêché deux ministres à Rabat pour signer l’accord. C’est la preuve que toutes les parties sont déterminées à faire de ce projet une réussite. Le football a été incorporé au cursus scolaire du Niger il y a un an. Cela représente un grand pas en avant. Depuis le lancement de l’initiative Football for Schools dans notre pays en août dernier, nous avons beaucoup travaillé au niveau des régions, et je pense que cette nouvelle phase du projet va nous permettre d’aller encore plus loin.

"Le concept Football for Schools de la FIFA est doublement avantageux pour nous. D’une part, il donne aux enfants la possibilité de réaliser leurs rêves, de vivre leur passion et de prendre conscience des vertus du sport et du football en particulier, avec toutes les valeurs positives que cela implique – solidarité, tolérance, travail, inclusion et bien-être.

"D’autre part, avoir plus d’enfants qui apprennent les fondamentaux du football nous permet d’appliquer notre stratégie de développement du football de base, en favorisant la progression des enfants et adolescents qui pourraient potentiellement évoluer dans nos différentes équipes de jeunes, renforcer nos clubs et consolider la place du football dans notre pays. C’est donc à la fois un défi et un investissement d’avenir."