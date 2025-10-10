Le Président de la FIFA vante les bienfaits de la coopération entre son organisation et l’European Football Clubs (EFC), anciennement Association européenne des clubs (ECA)

La FIFA et l’EFC « entretiennent des liens profonds » et « comprennent la nécessité de travailler ensemble » pour le bien du football mondial, déclare le Président Infantino aux délégués présents à Rome

Les deux entités ont signé en mars 2023 un protocole d’accord au long cours et collaboré avec succès à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Dans une allocution prononcée lors de la 32e assemblée générale de l’European Football Clubs (EFC) – anciennement Association européenne des clubs (ECA) –, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré que les deux organisations étaient « parfaitement équipées » pour faire face ensemble aux défis du football mondial. Officiellement renommée à la veille de son rassemblement à Rome (Italie), l’EFC représente plus de 800 clubs masculins et féminins issus de 55 pays. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, également à la tête du Paris Saint-Germain, elle a pour principaux objectifs de renforcer la voix collective des clubs, d’améliorer les formats de compétition et de consolider les partenariats stratégiques à long terme avec les instances dirigeantes telles que la FIFA.

MM. Infantino et Al-Khelaïfi ont renouvelé le protocole d’accord liant les deux entités en mars 2023, prolongeant ainsi leur partenariat jusqu’à fin 2030. Le Président de la FIFA a indiqué aux personnes présentes que la stabilité et la collaboration à long terme étaient cruciales pour la santé du football.

« Il est évident qu’il y a beaucoup de défis à relever, mais nous sommes parfaitement équipés pour y faire face. Nous avons un protocole d’accord, mais plus important encore, nous entretenons des liens profonds qui nous rapprochent. Nous comprenons la nécessité de travailler ensemble dans l’intérêt des joueurs, des joueuses, des clubs, des championnats, des fédérations, des confédérations, de la FIFA et, en fin de compte, du football mondial », a-t-il ainsi détaillé. « Je veux dire aussi que tous ces défis offrent de nombreuses opportunités et pour moi, la plus grande opportunité consiste à trouver l’unité entre nous tous, avancer ensemble et rendre le football plus fort. Lorsqu’on critique le football, on ne porte pas atteinte à la FIFA, à l’UEFA, à un championnat ou à une fédération, mais à l’ensemble du football. Nous nous serrons les coudes, nous travaillons ensemble, nous sommes unis, nous rendons notre sport de plus en plus fort et nous allons le développer ici en Europe, depuis Rome, et dans le monde entier. »

Le Président Infantino a présenté les sujets de réflexion et de discussion pour l’avenir, des transferts au calendrier international des matches en passant par le système pyramidal du football. Il a également salué la façon dont l’EFC avait travaillé en étroite coopération avec la FIFA pour faire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ – la toute première compétition mondiale interclubs – « un succès retentissant sous tous les angles possibles et imaginables ».

« C’était une collaboration incroyable dans l’intérêt du football et dans l’intérêt, bien sûr, du football mondial, et cela ne va pas de soi, cher Nasser, croyez-moi. J’ai évidemment conscience que vous devez défendre le football européen et les clubs européens. Après tout, vous êtes l’European Football Clubs. Mais vous comprenez que le monde du football ne limite pas aux seuls clubs européens. C’est pourquoi il est important que nous travaillions ensemble », a poursuivi Gianni Infantino, soulignant le rôle prépondérant joué par les membres de l’EFC à l’avant-garde du développement du football.

« Partout dans le monde, on regarde ce que font les clubs européens et ce que fait l’Europe du football. Vous êtes donc un exemple pour le monde entier, et c’est exactement la raison pour laquelle nous avons décidé de créer la nouvelle Coupe du Monde des Clubs : pour donner un nouvel élan au football de clubs à l’échelle planétaire, pour rassembler les clubs européens et les clubs du reste du monde, pour proposer une compétition qui rassemble les supporters, les joueurs du monde entier dans un nouvel esprit, ce qui devrait profiter à tout le monde. »

La FIFA a également pour objectif de développer l’énorme potentiel de croissance du football féminin. L’EFC compte parmi ses membres 139 clubs féminins et l’un d’entre eux, le Arsenal FC, participe à la toute nouvelle Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui se tiendra les années où la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ – nouvelle également – n’aura pas lieu.

Le Président Infantino a par ailleurs appelé l’EFC à aider la FIFA à concevoir des compétitions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques du football féminin.

« Nous venons de lancer la Coupe des Champions Féminine, qui a une portée mondiale. La phase finale se tiendra à Londres », a-t-il précisé, en référence au Final Four prévu du 28 janvier au 1er février 2026, en présence d’Arsenal.

« Nous devons stimuler le football féminin avec des compétitions pour les clubs et pour les sélections. Nous ne devons pas nous contenter de copier ce qui est fait pour les hommes et penser que cela fonctionnera aussi pour les femmes. Nous devons trouver de nouveaux concepts et il y a justement beaucoup de personnes dans cette salle qui ont de bonnes idées à ce sujet. »