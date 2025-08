La FIFA renouvelle son Protocole d’Accord avec l’Association Européenne des Clubs

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Nasser Al-Khelaïfi, son homologue de l’Association Européenne des Clubs (ECA), ont signé le 27 mars 2023 le renouvellement du Protocole d’Accord entre les deux organisations dans le cadre de la 29e Assemblée Générale de l’ECA à Budapest, en Hongrie. Courant jusqu’au 31 décembre 2030, cet accord renforce la relation entre la FIFA et l’ECA, apportant une stabilité à long terme au football de sélections et de clubs.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino évoque le protocole d’accord avec l’Association Européenne des Clubs 03:07

Il comprend notamment un engagement de la part des clubs à se conformer jusqu’en 2030 au calendrier international des matches, qui a été unanimement approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars dernier. L’ECA a également confirmé son soutien à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui verra le jour en 2025 et comptera 12 représentants européens, à un match annuel opposant le vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA au vainqueur d’un barrage intercontinental, ainsi qu’à la création d’une Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA.

Le Programme de Répartition des Bénéfices aux Clubs, qui dédommage tous les clubs mettant des joueurs à disposition pour la Coupe du Monde de la FIFA™, verra quant à lui son budget passer de USD 209 millions pour les éditions 2018 et 2022 de la compétition phare du football masculin à USD 355 millions pour les éditions 2026 et 2030.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est exprimé à ce sujet : "Il s’agit d’un jour important pour l’avenir du football et sa stabilité à long terme. Nous sommes très heureux de renouveler et de renforcer notre accord de coopération avec l’ECA, un acteur clé représentant des clubs de toute l’Europe."

"La validation du nouveau calendrier international des matches par l’ECA assure l’équilibre nécessaire entre le football de clubs et le football de sélections", a-t-il ajouté. "Des projets passionnants nous attendent, notamment la refonte de la Coupe du Monde des Clubs en 2025 et la nouvelle Coupe du Monde des Clubs Féminine. La réussite de ces événements nécessitera une étroite coopération avec les clubs d’Europe et du reste du monde."

"Nous sommes ravis d’avoir signé cet accord historique", a pour sa part commenté Nasser Al-Khelaïfi, Président de l’ECA. "Le protocole d’accord reconnaît le rôle central des clubs dans le football mondial et garantit qu’ils sont correctement représentés dans les processus décisionnels sur les questions qui les concernent."

"La FIFA et l’ECA vont également approfondir leurs relations de travail sur la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, y compris au niveau des aspects sportifs et commerciaux de l’édition 2025, et se pencher ensemble sur les éditions futures, notamment les potentielles structures de gestion des droits commerciaux", a-t-il poursuivi.

Et de conclure : "Nous sommes impatients de travailler avec la FIFA au cours des mois et des années à venir pour veiller à ce que ces nouvelles compétitions masculines et féminines aient des répercussions positives pour l’ensemble de l’écosystème du football."