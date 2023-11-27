Miami célèbre Emilio Estefan et son nouveau morceau Love Always Wins pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le producteur récompensé de plusieurs Grammy Awards apporte sa touche à l’album officiel de la compétition

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, était en compagnie d’Estefan et du marchand d’art Gary Nader pour la sortie du titre au Gary Nader Art Centre

Love Always Wins est interprété par Zema, en collaboration avec Shaggy et Cimafunk

Love Always Wins, la nouvelle chanson écrite et produite par Emilio Estefan – légende de la pop latino – pour l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, a été dévoilée à l’occasion d’un événement organisé au Gary Nader Art Center de Miami, aux États-Unis.

Au milieu des œuvres modernes et contemporaines de la galerie, située dans le quartier du street art de Wynwood, des invités issus des milieux du football, de la culture et du divertissement ont pu profiter en avant-première du clip accompagnant le morceau.

Cette soirée mémorable a également été marquée par les performances de DJ Africa, José Víctor y La Selección et Brazilian & Latin Sounds Co., qui ont offert un aperçu de la diversité des sonorités caractéristiques de Miami.

« C’est cette ambiance qui fait tout le charme de Miami. Il n’y a qu’ici que l’on retrouve cette passion, cette émotion et ce sens si singulier de la fête », s’est réjoui Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « Au carrefour des arts visuels, de la musique et du football, nous voyons la magie apparaître pour unir le monde dans la joie. »

Le Président Infantino a poursuivi en soulignant l’importance du message derrière les paroles du morceau, qui plus est dans la période d’incertitude que traverse la planète. « Avec cette chanson aux paroles aussi touchantes en l’honneur de la Coupe du Monde, et plus particulièrement de l’atmosphère unique qui règnera à Miami pendant la compétition, que pouvons-nous demander de plus ?

Car oui, 'love always wins' [l’amour gagne toujours], et nous allons unir le monde à Miami, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, car nous en avons toutes et tous besoin aujourd’hui », a-t-il conclu.

Également disponible en version espagnole, El amor siempre gana, le titre est interprété par Zema, voix émergente du roots reggae, en collaboration avec la star jamaïco-américaine Shaggy et le chanteur cubain Cimafunk. Sur ce morceau, les artistes accordent les traditions musicales qui traversent les trois pays organisateurs et leurs régions voisines, à l’image de l’harmonie culturelle caractéristique de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Pour Emilio Estefan, la soirée organisée pour l’occasion revêtait une signification toute particulière. Né à Cuba et basé à Miami, il façonne la musique latine depuis plusieurs décennies et a notamment déniché des talents tels que Ricky Martin, Shakira, Marc Anthony ou encore Gloria Estefan, son épouse. Au moment de prendre la parole, c’est avec beaucoup de fierté qu’il a expliqué à quel point cette chanson comptait pour lui.

Le vainqueur de 26 Grammy Awards ou Latin Grammy Awards et récipiendaire de la médaille de la Liberté s’est notamment exprimé sur sa carrière, qu’il a entamée avec sa femme au sein du célèbre groupe Miami Sound Machine. Tout au long de son parcours, Estefan n’a eu de cesse de montrer qu’ambition et fierté culturelle n’étaient pas incompatibles.

« À nos débuts, nous avons eu beaucoup de mal à faire émerger nos nouvelles sonorités avec un nom dont personne ne voulait. Tout le monde poussait pour que nous en changions. Mais nous ne l’avons pas fait, parce que nous en étions fiers », a déclaré l’intéressé.

« S’il y a bien une autre chose que nous espérons avoir réussi à accomplir, c’est d’avoir été une source d’inspiration pour toutes les minorités. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n’y arriverez pas. Si vous y mettez tout votre cœur, vous verrez que nous vivons dans le plus beau pays au monde. »

Le producteur à succès a ensuite affirmé que la Coupe du Monde 2026 était la scène rêvée pour faire passer son message. « Ce soir, ce n’est que le début... Tenez-vous prêts, car nous aurons encore beaucoup de victoires à fêter », a-t-il promis pour finir.

Pour Gary Nader, l’hôte de la soirée, cet événement organisé à l'occasion de la sortie du nouveau titre montre bien que les gens peuvent se réunir grâce à leur passion. « L’art, le football et la musique sont des langues universelles qui ont le pouvoir de rassembler les gens au-delà des cultures, des frontières et des générations », a-t-il commenté. « La culture est ce qui unit le monde, et Miami est l’un des endroits où ce message résonne avec le plus de force. »

Love Always Wins fait partie intégrante du projet FIFA Sound, une initiative musicale mondiale conçue pour célébrer l’effervescence culturelle qui entoure le plus grand rendez-vous sportif de la planète. De même, l’album officiel de la Coupe du Monde 2026 rassemble des artistes issus d’une multitude de continents et de genres musicaux, reflétant ainsi la diversité, la passion et la dimension universelle du football.