Gianni Infantino exhorte les participants au Diplôme de la FIFA en gestion des clubs à protéger et chérir le football

Le Président de la FIFA s’est adressé aux participants à la troisième édition du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs, organisée à New York (États-Unis)

Gianni Infantino a fait part de son admiration pour les légendes en quête de nouvelles fonctions dans le milieu du football

Les participants au Programme exécutif des joueurs de la FIFA étaient également présents

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est adressé aux participants à la troisième édition du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs, réunis à New York (États-Unis). Il a notamment déclaré que les dirigeants du football de clubs – y compris les entraîneurs et les anciens joueurs – se devaient de toujours protéger et chérir ce sport.

Le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs s’adresse aussi bien aux dirigeant(e)s en poste qu’à d’anciens joueurs et joueuses internationaux et aux entraîneur(e)s occupant actuellement une fonction de direction au sein d’un club. Il a été conçu de façon à leur apporter les compétences pratiques et la vision nécessaires pour conserver une longueur d’avance. Chaque personne participante acquiert la confiance, les compétences et les connaissances nécessaires à la croissance de son club et aide ainsi la FIFA à améliorer la professionnalisation du football à l’échelle mondiale. Gianni Infantino a tout d’abord fait part de son admiration pour celles et ceux qui cherchent à occuper de nouvelles fonctions dans le football. « Vous avez toutes et tous décidé de rendre au football une partie de ce que ce sport vous a donné, alors que beaucoup d’entre vous ont réalisé une formidable carrière. Vous avez décidé d’apprendre, de progresser, de vous améliorer, de partager... C’est quelque chose d’inestimable à mes yeux, et c’est tout à votre honneur », a-t-il déclaré.

Insistant sur le fait que la priorité doit être de « protéger le jeu, de s’y intéresser et de le chérir », Gianni Infantino a déclaré : « Nous devons toujours protéger l’amour du football et la passion pour ce sport. Nous devons y penser en permanence, d’autant plus lorsque nous occupons un poste de direction, que nous avons un rôle organisationnel ou que nous occupons une fonction exécutive. C’est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous ici : pour vous y préparer. » Et d’ajouter : « Le football a ce pouvoir unique de changer des vies. « Je ne vois aucun autre secteur dans lequel nous pourrions avoir la même influence pour rendre les gens heureux. Dans quel autre secteur a-t-on un tel pouvoir ? Nous avons donc le privilège de travailler et de vivre dans un milieu qui rend ce genre de choses possible. »