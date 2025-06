Le Président de la FIFA estime que le bon parcours du Suriname dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 « inspirera la prochaine génération de footballeurs »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est entretenu avec le nouveau président de la Fédération Surinamaise de Football (SVB), Dayasankar Mathoera, en marge de la troisième session des Sommets exécutifs du football de la FIFA 2025, à Miami (États-Unis). Le Président Infantino en a profité pour souhaiter bonne chance au Suriname dans sa quête d’une première qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ et confirmé la volonté de la FIFA de travailler avec les autorités footballistiques du pays. L’équipe nationale masculine du Suriname se prépare actuellement pour le troisième et dernier tour des qualifications de la Concacaf, qui débutera en septembre 2025. Gianni Infantino a salué les progrès réalisés par le football surinamais ces dernières années, et s’est dit convaincu que la potentielle qualification de l’équipe pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ne peut que contribuer au développement de la discipline dans le pays. « J’ai été ravi de m’entretenir avec le président de la Fédération Surinamaise de Football, Dayasankar Mathoera. Il m’a expliqué comment il compte mettre son expertise et son énergie à profit pour maintenir la bonne dynamique du football surinamais », a déclaré Gianni Infantino. « La SVB a déjà parcouru beaucoup de chemin, et avec le soutien de Forward 3.0 et du Programme de développement des talents de la FIFA, la progression au niveau des infrastructures et de la détection des talents va sans aucun doute encore s’accélérer. Nous avons également abordé la question des stades et la manière dont l’initiative FIFA Arena, qui consiste à installer des mini-terrains, pourrait contribuer à offrir aux enfants davantage d’opportunités de jouer. Nous avons également évoqué la possible qualification du Suriname pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Je lui ai souhaité bonne chance pour cette aventure qui pourrait inspirer la prochaine génération de footballeurs dans le pays. »