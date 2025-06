Le développement du football de base au cœur des discussions entre le Président de la FIFA et son homologue tchèque

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et David Trunda, nouvellement élu à la tête de la Fédération Tchèque de Football (FAČR), ont discuté de projets visant à accélérer le développement du football de base en Tchéquie. Membre de longue date de la communauté du football professionnel, le président Trunda a pris ses nouvelles fonctions à la fin du mois de mai dernier. À l’occasion de leur rencontre à Miami (Floride), lui et son homologue de la FIFA se sont penchés en détail sur l’avenir du football dans ce pays d’Europe centrale.

« J’ai été ravi d’accueillir le président de la FAČR, David Trunda, et de parler avec lui du développement du football dans son pays, notamment concernant les jeunes. Nous continuerons à coopérer à travers les différentes initiatives de la FIFA », a indiqué Gianni Infantino. « Il m’a fait part de son intérêt en faveur de la mise en œuvre de programmes sous l’égide de FIFA Forward, comme FIFA Arena, et m’a présenté d’autres sujets en lien avec l’exceptionnelle culture footballistique de la Tchéquie. Je me réjouis d’ores et déjà de voir la FAČR poursuivre ses progrès. » Bien qu’il soit en poste depuis moins d’un mois, le président Trunda a déjà pris des mesures en faveur de la croissance du football, participant notamment à une table ronde à la Chambre des députés du Parlement national.