Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : Message du président de la FIFA

Mon message à tous ceux qui…

À vous tous, qui avez été privés de notre magnifique sport, de ses émotions vibrantes, de ses célébrations exaltées, mais aussi de ses rires, de ses larmes, de ses désillusions et de ses joies profondes. À vous tous qui avez manqué le spectacle de ces enfants, nourrissons, grands-parents et parents communiant autour de notre magnifique sport : je regrette que les matches soient désormais terminés, et je regrette que vous soyez passés à côté de toute cette joie et de cette unité. Je regrette profondément que l'aveuglement provoqué par la haine et la critique systématique vous ait tenus à l'écart de cette immense fête.

À ceux qui, plumes, stylos ou claviers à la main, distillent le ressentiment et les fausses rumeurs depuis leurs écrans, sachez une chose : pendant que vous restez en retrait, la FIFA est en première ligne. Nous organisons, nous travaillons sans relâche et nous offrons le plus grand spectacle de la planète.

Pendant que vous vous murez dans le silence, nous arpentons les rues du Canada, du Mexique et des États-Unis à la rencontre des supporters et des citoyens, tout en veillant à la sécurité de chacun.

Là où vous divisez, nous unissons.

Les gens se sont rassemblés en famille, en tant que supporters, pour ne faire qu'un.

Nous n’avons connu aucune violence ni aucun incident. La sécurité était totale. Seuls le bonheur et la joie se sont exprimés !

Sept millions de personnes originaires de plus de 200 pays ont pu vivre la compétition à travers 16 villes hôtes et autant de stades fantastiques : zéro incident, zéro hostilité, zéro violence, juste de la joie, des émotions, du bonheur, de l'unité et de la fraternité. Tous étaient en sécurité, sereins et heureux.

Des milliards de personnes à travers le monde ont suivi la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis chez elles, partageant des moments d'amour pour le jeu avec leurs amis et leur famille, des moments empreints de joie, d'émotions, de bonheur, d'unité et de fraternité.

La quasi-totalité des célébrités mondiales de la musique, du cinéma, du divertissement et du sport étaient présentes, profitant de l'événement, passant du temps avec les supporters et avec nous. Elles étaient joyeuses et heureuses.

Tout ça a été rendu possible grâce aux gouvernements des trois pays hôtes et à leurs formidables contributions, grâce à la FIFA et à sa fantastique équipe qui travaille pour vous, grâce aux pays hôtes et à tous leurs habitants, aux forces de police et à leur incroyable engagement, ainsi qu'aux bénévoles. Oh, les bénévoles, ces personnes extraordinaires venues du monde entier pour faire partie du plus grand événement de la planète.

Chaque ville était noire de supporters venus des quatre coins du monde. Pendant qu'ils célébraient, vous étiez occupés à semer les graines de la haine.

Notre monde a besoin d'amour et non de haine, de tolérance et non de division, de célébration et non de morosité.

Pendant que vous propagiez la haine, nous travaillions sans relâche pour unir deux pays en guerre. L'Iran est entré aux États-Unis sans le moindre incident ni conflit. Dès l’entrée en lice de l'équipe iranienne, tous les chants hostiles se sont mués en un seul et même hymne. Les supporters ont fait corps avec le pays, avec l'équipe, se dressant d'un seul bloc derrière la Team Melli. Voilà le pouvoir du football. L'équipe d'Iran a obtenu ses visas d'entrée car le football est synonyme de paix. Le football n'a que faire de la politique. Il est vecteur d'unité, non de division. Le football est plus fort que la haine et la discrimination.

Des nations confrontées à de graves crises sanitaires ou à d'autres défis majeurs ont obtenu leurs visas. Leurs équipes sur le terrain et la ferveur de leurs supporters ont insufflé de l'espoir à des millions de personnes restées au pays, leur offrant, ne serait-ce que pour un instant hors du temps, de la joie et de la fierté.

Vous pointez du doigt les rares personnes qui se sont vu refuser un visa, en occultant les millions d'autres venues des quatre coins du globe qui s’en sont vu remettre un. Parce que le football unit le monde, et tout le monde a pu s’en convaincre cet été.

Ou encore, lorsque le football a mis sous le feu des projecteurs Haïti, un pays que beaucoup ne peuvent pas visiter ou choisissent d’éviter, il serait peut-être temps de poser vos stylos et vos claviers. Témoignez plutôt du respect aux équipes qui ont joué avec le cœur et se sont battues sans relâche, aux nations qui ont apporté leur pierre à l'édifice, aux supporters qui ont fait le déplacement, et aux enfants de tous horizons qui veulent rêver grand. Il est peut-être temps de faire preuve d’un peu de bienveillance.

Votre insatisfaction face à quelques décisions des autorités compétentes est compréhensible, mais ouvrez les archives publiques : de telles décisions sont monnaie courante au sein des ligues les plus prestigieuses.

Certes, les décisions arbitrales « discutables » ou les sanctions disciplinaires « surprenantes », comme des cartons jaunes ou rouges contestables, voire le choix de ne pas suspendre un joueur dans certaines situations, font partie du quotidien et ne font pas couler autant d’encre dans les plus grands championnats du monde.

Il est d'ailleurs curieux de constater que les pays qui autorisent ces mêmes pratiques sont les premiers à les critiquer.

Cette Coupe du Monde de la FIFA a célébré l'humanité sous son meilleur jour. On a vu des équipes de petites nations rivaliser avec fierté lors des matches les plus prestigieux. Sûres de leurs forces et d'un professionnalisme exemplaire, elles ont fait la fierté de leur pays. Surtout, elles ont fait naître l'espoir : l'espoir que chacun peut trouver sa place dans le monde et briller sur le terrain, d'où qu'il vienne. Nous sommes tous égaux : supporters, joueurs — de simples êtres humains.

À la FIFA, nous ne pourrions être plus fiers ni plus émus de témoigner de ces moments d'amour, de joie et d'unité.

À ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à nous haïr, de grâce, prenez un instant pour réfléchir, méditer, prier, ou tout simplement pour regarder un match de football. Observez vraiment les visages, les regards, les émotions.

Car seul notre beau sport est capable d'offrir un spectacle aussi extraordinaire, où tous ne font plus qu'un et se reconnectent à leur humanité.

À tous ceux qui se cachent derrière une plume, un article ou un écran : puissiez-vous trouver l'amour et la paix là où ceux qui vous soutiennent ont échoué.

Puissiez-vous trouver la paix. Nous, à la FIFA, avons trouvé la nôtre et nous la partageons en organisant la plus exceptionnelle des Coupes du Monde de la FIFA. Que le football s'élève au-dessus de toute haine.

Enfin, je suis incroyablement fier, en tant que Président de la FIFA, d'avoir apporté ma modeste contribution à ce spectacle. C’est un sentiment incroyable !

Mes pensées les plus chaleureuses vous accompagnent tous.