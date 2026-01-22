"Nous voulons offrir au monde un moment de joie et de bonheur", déclare le Président de la FIFA

Gianni Infantino souligne également l’impact économique de la première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, affirme que l’élargissement de la compétition est essentiel au développement du football

Au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le Président de la FIFA a évoqué l’impact planétaire de la Coupe du Monde de la FIFA™, affirmant que le monde entier s’arrêtait pendant cette compétition qui apporte joie et bonheur à toutes et tous.

Au Forum économique mondial, Gianni Infantino affirme que "le monde s’arrête" pendant la Coupe du Monde de la FIFA™ 03:11

Gianni Infantino a également abordé l’impact économique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se jouera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pour la première fois, 48 équipes s’affronteront lors de 104 matches répartis dans 16 villes d’Amérique du Nord.

Citant une étude menée l’année dernière par la FIFA et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il a déclaré que la compétition pourrait générer 80,1 milliards de dollars américains de production brute à l’échelle mondiale, ajouter près de 40,9 milliards de dollars américains au produit intérieur brut (PIB) mondial et créer 824 000 emplois.

"La Coupe du Monde et le football ont un impact à nul autre pareil sur la vie et l’humeur des gens. C’est pourquoi le monde s’arrête à chaque édition. Seul le football a ce pouvoir. Il agit sur l’humeur des gens, mais aussi sur l’état d’esprit des pays tout entiers", a-t-il déclaré.

"En cette période troublée, nous oublions parfois d’être heureux, de profiter de la vie. Nous rencontrons tous des problèmes ou des difficultés dans nos vies, mais nous croyons que le football peut contribuer à remonter le moral des communautés du monde entier. La FIFA compte 211 pays membres ; nous voulons leur offrir un moment de joie et de bonheur. Chaque fois qu’un enfant ou un adulte tape dans un ballon, il oublie ses soucis du quotidien. Nous devons toujours garder cela en tête."

Il a ajouté : "Les gens ont besoin de moments pour se réunir, pour passer du temps ensemble, pour faire la fête, et c’est ce que nous voulons leur offrir. Nous voulons qu’ils ressentent de l’émotion, une émotion que l’on ne retrouve pas dans la période actuelle."

L’intérêt pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est si grand que la FIFA a reçu au moins 500 millions de demandes de billets, un chiffre "incroyable" de l’aveu de Gianni Infantino qui témoigne, selon lui, de la grande confiance accordée à l’organisation du tournoi. "Les gens veulent voyager, ils veulent être sur place pour ressentir l’ambiance de la Coupe du Monde, ils veulent se mélanger", a-t-il déclaré. "Nous espérons que toutes les villes et tous les stades sauront accueillir comme il se doit les véritables acteurs de la Coupe du Monde, à savoir les joueurs, et qu’ils les pousseront à donner le meilleur d’eux-mêmes. Aujourd’hui, notre rôle est de préparer la scène sur laquelle, demain, les joueurs brilleront par leurs performances."

Le discours du Président de la FIFA a été suivi d’une table ronde animée par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, et Alessandro Del Piero, légende du football et vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™ avec l’Italie.

Arsène Wenger a expliqué que les recettes générées par la compétition seraient réinvesties dans le développement du football à travers le monde, afin de donner à davantage de pays la possibilité de performer au plus haut niveau.

"Tout l’argent est reversé aux fédérations dans le but de développer leurs infrastructures. Vous n’imaginez pas à quel point les fédérations se sont déjà développées grâce aux fonds reçus de la FIFA", a-t-il déclaré.

"Je travaille désormais au développement du football, et j’observe chaque jour l’importance qu’a ce sport à travers le monde, comme en témoigne la demande de billets pour la prochaine édition. C’est incroyable. Je voyage aux quatre coins du monde, et partout, le football est le sujet de conversation numéro 1."

Pour l’ancien entraîneur d’Arsenal, l’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes est une étape essentielle au développement du football à l’échelle mondiale. "Au minimum, nous nous devions d’ouvrir la compétition à davantage de pays africains et davantage de pays asiatiques, car nous voulons que le football progresse partout", a-t-il expliqué.