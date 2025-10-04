Les dirigeants marocains, espagnols et portugais évoquent la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ aux côtés de Gianni Infantino

Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le ministre des Affaires étrangères portugais Paulo Rangel se sont entretenus avec le Président de la FIFA Gianni Infantino

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne co-organiseront la Coupe du Monde de la FIFA 2030™

Pour le Président Infantino, cette compétition sera une « magnifique fête du football »

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a rencontré Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain, Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, et Paulo Rangel, ministre des Affaires étrangères du Portugal, afin de discuter des préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, qui sera co-organisée par ce trio de nations.

Cette compétition sera la première Coupe du Monde de la FIFA™ masculine à se tenir sur deux continents. À l’issue de la réunion qui a eu lieu à New York, aux États-Unis, au cours de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 2025, M. Infantino a déclaré qu’il s’agirait d’une « magnifique fête du football ».

« Nos échanges autour de la volonté d’unir le monde à travers l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 par ces trois magnifiques pays ont été très positifs. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du Monde se disputera à la fois en Europe et en Afrique, ce qui rapprochera encore davantage les deux continents », a expliqué le Président de la FIFA.

Deux nations européennes parmi les plus anciennes et les plus emblématiques du football joindront leurs forces à celles d’un pays africain qui a réalisé des progrès spectaculaires ces dernières années, comme on a pu le constater lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, lorsque les Lions de l’Atlas ont hissé pour la première fois le football africain dans le dernier carré de la compétition. Grâce à des stades somptueux et à une ambiance exceptionnelle, les supporters du monde entier vont pouvoir assister à une magnifique fête du football qui marquera à jamais les trois pays. »

Il a ajouté : « Les trois pays ont déjà fait leurs preuves en matière d’organisation de grands événements internationaux, et je tiens à remercier M. Akhannouch, M. Sánchez et M. Rangel pour leur disponibilité et leur sens de la collaboration en vue de préparer ce centième anniversaire de la Coupe du Monde de la FIFA qui s’annonce spectaculaire. »

La Coupe du Monde de la FIFA 2030 prévoit également un match en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, afin de célébrer le centenaire de la compétition, dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930.

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont été désignés à l’unanimité comme pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ à l’issue d’un vote par acclamation lors du congrès extraordinaire de la FIFA qui a réuni les 211 associations membres de l’instance dirigeante le 11 décembre 2024 dernier.

Les dirigeants marocains, espagnols et portugais évoquent la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ aux côtés de Gianni Infantino