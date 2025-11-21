« Les matchs de barrage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ « font rêver vos nations », déclare Gianni Infantino

Les tirages au sort pour le Tournoi de barrage et les Barrages européens ont eu lieu au siège de la FIFA

Vingt-deux équipes se disputent les six places finales restantes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Président de la FIFA déclare aux équipes : « Vous faites rêver vos nations »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé aux tirages au sort pour le Tournoi de barrage et les Barrages européens de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, déclarant aux 22 équipes concernées qu’elles permettaient à leurs pays de rêver.

Dans un premier temps, six sélections issues de cinq confédérations prendront part au Tournoi de barrage en mars 2026, pour l’obtention de deux billets qualificatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

« Je vous souhaite vraiment le meilleur pour le tirage, et, bien sûr, pour les matches à venir. Vous faites rêver vos nations, vos peuples et vos enfants », a déclaré le Président de la FIFA, avant le tirage au sort organisé au siège de la FIFA à Zürich, en Suisse.

En parallèle, 16 équipes prendront part aux Barrages européens, qui se disputeront également en mars 2026.

« Comme vous le savez, nous avons augmenté le nombre de participants à cette Coupe du Monde (de la FIFA) ainsi que le nombre de participants européens », a déclaré M. Infantino. « Nous sommes passés de 13 à 16, donc trois équipes européennes supplémentaires, et c’est la raison pour laquelle les 16 équipes ici présentes... sont certainement ravies d’être là, car votre rêve et celui de votre pays sont encore possibles. »