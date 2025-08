Coupe d'Afrique des Nations 2023 : le Président de la FIFA s’attend à "une compétition fantastique"

Il a remercié le pays hôte "d’unir l’Afrique et le monde" à l’occasion de ce rendez-vous

Gianni Infantino était présent pour suivre le duel entre la Côte d’Ivoire et la Guinée

Gianni Infantino s’était rendu au stade Alassane Ouattara d’Abidjan en compagnie du président ivoirien, qui a donné son nom à l’enceinte. Patrice Motsepe, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et vice-président de la FIFA, de nombreux dignitaires ainsi qu’une foule de supporters avaient également fait le déplacement pour suivre la rencontre.

"Le match d’ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 historique entre la Côte d’Ivoire et la Guinée va donner le ton pour le reste d’une compétition qui s’annonce fantastique et promet d'unir non seulement l’Afrique, mais aussi le monde", a fait savoir le Président Infantino.