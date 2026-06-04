Gianni Infantino rend visite au « cœur » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À quelques jours du début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le Président de la FIFA a rendu visite au Centre des opérations de la compétition (TOC) situé à Miami

Le TOC constitue l’épicentre de l’ensemble des activités de la compétition, qui se déroulera dans 16 villes avec plus de 500 sites officiels

Un nouveau Centre de commandement intelligent (ICC), développé en partenariat avec Lenovo, partenaire officiel technologique de la FIFA, intègre toutes les données en direct de chaque secteur opérationnel dans une seule et unique plateforme

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a rendu visite au Centre des opérations de la compétition (TOC) à Miami, une semaine avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Il a rencontré l’équipe responsable de la coordination des nombreuses opérations du plus grand événement mondial.

Pendant sa visite, M. Infantino a salué le travail en cours et déclaré que ce centre de pointe était indispensable au bon déroulement de la compétition. Souvent qualifié de « salle des machines » de la Coupe du Monde de la FIFA, le Président lui a choisi un autre surnom.

« Je préfère l’appeler “le cœur“ de la Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré M. Infantino. « Vous êtes vraiment au centre, au cœur de la Coupe du Monde de la FIFA. Vous devez tout coordonner et vous assurer que tout se passe de manière fluide. »

Le TOC est l’épicentre de l’ensemble des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il sert de point de liaison entre la direction de la FIFA, les 16 villes hôtes et plus de 600 sites officiels au Canada, au Mexique et aux États-Unis, avec environ 5 000 personnes au service de la FIFA déployées à travers les lieux de compétition.

La mission première du TOC est de garantir la cohérence dans une activité décentralisée par nature. Il rassemble des représentants de chaque secteur opérationnel (opérations, communications, activités commerciales, billetterie, sécurité et technologie) dans un même endroit, ce qui permet une prise de décision rapide point à point en cas de problèmes urgents. Il collecte et diffuse les informations concernant la compétition, repère et résout les incidents, fait remonter les risques aux dirigeants et constitue le niveau central d’aide aux décisions au-dessus de la base.

Inside the FIFA World Cup 2026™ Tournament Operations Centre (TOC) 02:33

Le TOC est configuré de manière stratégique et aide les secteurs opérationnels à travailler ensemble de manière efficace. Des représentants des Services aux équipes, de la Direction de la compétition et des Opérations médias s’assoient côte à côte et peuvent ainsi apporter leur soutien aux personnes concernées de manière fluide.

Sur les murs du TOC, on trouve des écrans géants diffusant la météo, les déplacements des équipes en lice, les dates clés et les flux des réseaux sociaux ; ce qui garantit une vision centralisée des activités de la compétition. La localisation des personnes accrédités, délégués des équipes, arbitres et invités fait aussi l’objet d’un suivi afin de disposer d’une photo en temps réel de l’endroit où se trouvent ces personnes.

M. Infantino a reconnu l’ampleur et la complexité de cette activité car le personnel de la FIFA est réparti sur un territoire immense. Il a demandé à l’équipe du TOC d’aborder leurs tâches avec un état d’esprit centré sur l’humain et la recherche de solutions. Ces valeurs sont pour lui essentielles dans une compétition ouverte, accueillant à bras ouverts des supporters et visiteurs du monde entier.

« Traitez tout ce qui arrive sur votre bureau avec votre cœur, votre cerveau, un état d’esprit bienveillant et cherchant des solutions », a déclaré le Président.

Heimo Schirgi, Chef des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA, à la tête du TOC, a déclaré que cette structure constituait le centre nerveux de la compétition, permettait une coordination rapide entre tous les secteurs fonctionnels et garantissait une homogénéité des expériences vécues à chaque endroit.

Il a déclaré : « Le principal atout est de rassembler ces gens dans un même lieu. Toutes les personnes concernées, tous les responsables, tous ceux qui ont besoin de rassembler les informations et coordonner les différents secteurs opérationnels se trouvent au même endroit. Tout ceci est crucial quand vous avez des décisions urgentes à prendre.

Vous pouvez passer un appel (vidéo) mais, comme on le sait tous, ce n’est pas la même chose. En cas de crise, tout le monde peut se réunir et prendre des décisions rapides. L’important est donc d’avoir tout le monde sur place mais avec les bonnes informations à disposition également. »

Le Centre de commandement intelligent (ICC) constitue une des innovations majeures de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il a été développé avec Lenovo, partenaire technologique officiel de la FIFA. L’ICC intègre les données de nombreux secteurs opérationnels dans une seul et unique plateforme, Tournament Cockpit, accessible sur ordinateurs, tablettes et téléphones, sans oublier les écrans géants tapissant les murs du TOC.

« Au TOC, nous avons créé des systèmes d’informations qui extraient les données de diverses sources. Nos collègues de Lenovo ont été indispensables à la naissance de cet outil. Chaque secteur opérationnel a sa propre base de données et ses propres systèmes. Par le passé, ils n’étaient pas reliés automatiquement entre eux, (mais) aujourd’hui un grand nombre de ces systèmes sont intégrés au « Tournament Cockpit », a ajouté le Chef des opérations de la Coupe du Monde de la FIFA.

En ce qui concerne les semaines à venir, M. Schirgi a fixé des objectifs au TOC tout au long de la compétition.

« L’objectif du TOC est clair. Il faut des opérations plus intégrées et fluides entre les 600 sites officiels qu’entre les trois pays. Nous devons être capables de tout coordonner et prendre les bonnes décisions. C’est la tâche que s’est fixée le TOC et, si nous y parvenons, ce sera évidemment une grande victoire. »