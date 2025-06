Le Président de la FIFA évoque la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ avec son homologue brésilien

Gianni Infantino remercie Samir Xaud pour la “collaboration formidable ” du Brésil avec la FIFA

M. Xaud a été élu en mai 2025

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ sera la première à être organisée en Amérique du Sud

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est entretenu avec le président fraîchement élu de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), Samir Xaud, à Miami, aux États-Unis. Au cœur des discussions, les préparatifs en vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, qui sera la première à être organisée en Amérique du Sud.

Au cours de cette rencontre, le Président de la FIFA a fait part de son admiration envers le football brésilien et de l’importance que celui-ci revêt pour le beau jeu. "J’ai été ravi de rencontrer Samir Xaud, le nouveau président de la Fédération brésilienne de football", a-t-il déclaré. "Je l’ai félicité pour sa récente élection et lui ai souhaité bonne chance pour ce qui est l’un des postes les plus prestigieux du football mondial."

"On a discuté des préparatifs en vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027, que le Brésil sera le premier pays sud-américain à organiser. J’ai hâte de collaborer avec le président Xaud afin qu’ensemble, on puisse mettre à profit cette formidable opportunité pour développer le football féminin au Brésil et dans le monde entier."

"L’influence du Brésil sur notre sport est colossale, par son histoire, ses succès et ses supporters qui débordent de passion. J’ai tenu à remercier la CBF pour son travail et sa collaboration formidables avec la FIFA au fil des ans."

Cette passion s’est pleinement manifestée à l’occasion de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, une compétition qui réunit 32 équipes aux États-Unis et à laquelle participent quatre clubs brésiliens : Botafogo, CR Flamengo, Fluminense FC et SE Palmeiras. Les supporters brésiliens ont mis une ambiance extraordinaire tant à l’intérieur des stades qu’à l’extérieur.

Au Brésil, plusieurs milliers de supporters se sont rassemblés sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro pour suivre les matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au sein d’une fan zone. L’ambiance était à la fête après les victoires de Botafogo puis de Flamengo face au Paris Saint-Germain et à Chelsea respectivement.

"La rencontre s’est très bien passée, [elle a été] très positive", a déclaré M. Xaud. "On a parlé de sujets internationaux, comme la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et on a rapidement passé en revue le calendrier, ainsi que tous les changements qu’on doit mettre en place dans le football brésilien pour qu’il soit en phase avec le football mondial. Cet entretien a donc été très positif et encourageant."