Gianni Infantino et le président de la Fédération de Football des Îles Vierges britanniques mènent des discussions constructives

Lancé récemment dans l’archipel des Caraïbes, le programme Football for Schools de la FIFA produit déjà des retombées positives sur le football de base local

« Je me réjouis de poursuivre notre collaboration », a déclaré le Président de la FIFA après s’être entretenu avec le président de la Fédération de Football des Îles Vierges britanniques, Avanell Morton

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Avanell Morton, président de la Fédération de Football des Îles Vierges britanniques (BVIFA), se sont entretenus lors d’une réunion constructive à l’issue du premier Sommet exécutif du football de la FIFA 2025, à Miami (États-Unis).

« Le programme Forward de la FIFA sert avant tout à renforcer le paysage infrastructurel, tandis que le programme Football for Schools vise à améliorer le football de base, dont on peut déjà observer les effets bénéfiques alors que le programme n’a été lancé qu’en décembre dernier. Je me réjouis donc de poursuivre notre collaboration. »