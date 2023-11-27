Des stades bondés, une ambiance formidable et des matches passionnants : Gianni Infantino se dit ravi du déroulement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Président de la FIFA Gianni Infantino salue « l’incroyable » Coupe du Monde de la FIFA 2026™, une compétition « comme on n’en a jamais vu »

M. Infantino rend hommage aux fans et trouve « magnifique » de voir autant de familles dans les stades

Le Président de la FIFA rappelle pourquoi des pauses d’hydratation ont été mises en place à chaque match

M. Gianni Infantino, Président de la FIFA, se déclare ravi du déroulement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, en soulignant le niveau de remplissage des stades, la ferveur populaire qui y règne et la qualité du football pratiqué. S’adressant aux médias à New York, M. Infantino a rappelé que l’instauration de pauses d’hydratation à chaque match est une garantie d'équité entre les équipes et protège les joueurs en cas de forte chaleur.

« C’est incroyable. C’est une compétition comme on n’en a jamais vu. Je ne parle seulement de compétitions de football, mais tous sports confondus. C’est la plus grande réussite de l’histoire », a-t-il déclaré. « Les stades sont bondés, les villes sont vivantes et l’ambiance est géniale. Je vois beaucoup de familles, d’enfants et de femmes dans les stades. C’est vraiment magnifique. »

Le précédent record de fréquentation, établi lors de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™ avec 3 404 252 spectateurs, est bien parti pour être battu. Après 44 matches sur les 104 de la phase de groupes, la fréquentation totale atteint déjà 2 851 010 spectateurs, soit une moyenne de 64 796 par match, ou encore un taux de remplissage des stades de 99,6 % ! La veille de la prise de parole de M. Infantino, les quatre matches du jour avaient réuni 288 007 spectateurs, établissant un nouveau record historique pour la compétition. Le précédent record était vieux d'à peine quelques jours, alors que le précédent (277 070) tenait depuis près de 32 ans (28 juin 1994).

« Je suis très reconnaissant envers tous les supporters qui se rendent dans les stades et les (FIFA) Fan [Festivals] », a-t-il ajouté.

Le Président de la FIFA a constaté qu’outre les stars, toutes présentes au rendez-vous comme en témoignent leurs nombreux buts, la compétition avait déjà révélé de nouveaux héros, tels Vozinha et Eloy Bloom, les gardiens de but du Cap-Vert et de Curaçao. « Les résultats observés et la qualité d’ensemble justifient pleinement l’élargissement de la compétition à 48 équipes », a-t-il affirmé.

Pour la première fois lors d’une Coupe du Monde de la FIFA™, des pauses d’hydratation ont été instaurées à chaque match. Ces pauses interviennent à la 22e et à la 67e minute. Leur durée de trois minutes s’ajoute au temps additionnel à la fin de chaque période.

« La chaleur est la principale raison, mais dans une compétition comme la Coupe du Monde [de la FIFA] qui dure 39 jours, certaines équipes disputeront jusqu’à huit matches. Il est donc extrêmement important qu’elles disposent d’un moment de repos », a expliqué le Président de la FIFA.

« Ce qui est encore plus important à nos yeux, c’est de veiller à ce que toutes les équipes disputent chaque match dans des conditions égales. Il est très difficile d’accepter qu’un entraîneur puisse procéder à des ajustements dus au simple fait qu’il fasse plus chaud, alors que dans un autre match disputé par une température légèrement inférieure, ce même entraîneur n’aurait pas eu cette possibilité. Ces pauses ont été mises en place à chaque match dans le but de garantir des conditions de jeu équitables pour tous. »

M. Infantino a tenu à préciser que la FIFA ne tire « pas le moindre bénéfice » de ces pauses. « Elles ne génèrent pas de recettes supplémentaires pour la FIFA, car tous les accords commerciaux ont été signés il y a fort longtemps. Nos motivations ne sont en rien financières. Elles sont purement sportives. »