Gianni Infantino : avec deux millions de membres, la communauté des volontaires de la FIFA est « la plus diverse du monde »

Plus d’un million de demandes ont été déposées en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les candidats et candidates, âgés de 18 à 92 ans, sont originaires de 226 pays/territoires

« Quand je me rends sur le site d’une compétition, je suis toujours ravi d’être accueilli par des personnes issues de toutes sortes de nationalités, âges, sexes, horizons et professions », a déclaré le Président de la FIFA

Grâce aux personnes ayant manifesté leur intérêt pour le programme des volontaires mis en œuvre dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la communauté des volontaires de la FIFA atteint aujourd’hui pas moins de deux millions de membres.

Plus d’un million de candidatures, un record pour un événement sportif, ont été reçues pour les 65 000 postes de volontaires prévus dans le cadre de l’édition 2026 de la compétition phare du football mondial. Les candidats et candidates sont originaires de 226 pays/territoires, reflétant à merveille le caractère international du football moderne.

« À la FIFA, nous disons toujours que le football unit le monde. Quand je me rends sur le site d’une compétition, je suis toujours ravi d’être accueilli par des personnes issues de toutes sortes de nationalités, âges, genre, horizons et professions », a déclaré le Président de la FIFA.

« Les volontaires ont entre 18 et 92 ans. Certains sont des étudiants, d’autres des retraités souhaitant partager leur expérience et leurs compétences. Toutes et tous ont une histoire à raconter. Il s'agit sans aucun doute de la communauté la plus diverse du monde. »

Au total, le programme des volontaires de la FIFA a déjà été mise en œuvre lors de 25 compétitions et événements, dont la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ et la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ organisée plus tôt cette année.

Les six confédérations sont représentées au sein de la communauté des volontaires de la FIFA. L’Amérique du Nord arrive en tête (un peu plus de 40%) en termes de contingent, suivie de près par l’Afrique (38%). En termes de nationalités, les Américains sont les plus nombreux, avec plus de 400 000 citoyens, tandis que les Mexicains, dont le pays coorganise la Coupe du Monde de la FIFA 2026, arrivent en deuxième position, avec plus de 210 000 représentants. Un peu plus de 200 000 volontaires viennent du Maroc, qui se prépare à accueillir la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ et coorganisera la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, tandis que le Canada, autre coorganisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, se place en quatrième position, suivi de l’Algérie et du Kenya.

La grande majorité des volontaires ont 50 ans ou moins, 60% d’entre eux ayant même entre 18 et 29 ans. Un peu plus de 5% ont entre 51 et 92 ans, apportant la preuve qu'il est tout à fait possible de contribuer au succès des événements de la FIFA quel que soit son âge.

Au total, les volontaires ont consacré plus de deux millions d’heures aux événements de la FIFA, s’efforçant d’instaurer une ambiance conviviale basée sur les caractéristiques de chaque pays hôte. Fidèles au slogan du programme, Beat as One™, les volontaires s’engagent aux côtés du personnel et des officiels de la FIFA pour mener à bien différentes missions : accueillir les VIP, aider les supporters à trouver leur place, porter des drapeaux, assister les représentants des médias, préparer les cartes d’accréditation, etc.

« Vous serez parmi les premiers visages que les supporters, les joueurs et les arbitres verront dans le cadre de la Coupe du Monde et vous serez sans aucun doute l’un des maillons clés qui permettront à toutes et tous de repartir avec des souvenirs inoubliables plein la tête », a indiqué le Président Infantino. « Rappelez-vous : rien de tout cela ne serait possible sans vous. Nous sommes fiers de travailler à vos côtés pour le succès de la compétition. »