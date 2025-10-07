Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : un programme des volontaires de tous les records

Plus d’un million de candidatures ont été soumises

Le premier Centre des volontaires de la FIFA a ouvert ses portes aujourd’hui à New York – New Jerse

La procédure de candidature est ouverte jusqu’au 10 octobre

Un nombre record de personnes ont manifesté leur intérêt pour être volontaires lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. À trois jours de la fin de la période de dépôt des candidatures, plus d’un million de demandes ont été reçues. La compétition phare de l’année prochaine a ainsi déjà attiré plus de candidatures que n’importe quel autre événement sportif de l’histoire.

Ce chiffre inédit illustre l’intérêt local, national et mondial pour ce qui promet d’être la plus belle édition de la Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée. Quelque 65 000 volontaires contribueront au bon déroulement de la compétition qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet prochains.

Les volontaires sont l’âme des événements de la FIFA. Ce sont eux qui accueillent le monde entier à chaque édition, partageant leur fierté et leur passion avec les supporters venus des quatre coins de la planète et veillant à ce que la reine des compétitions soit une expérience inoubliable pour toutes et tous.

« Les volontaires sont le cœur, l’âme et le sourire des compétitions de la FIFA. Ils ont l’occasion de faire rayonner leur ville, de découvrir les coulisses de la compétition, de se forger des souvenirs et des amitiés durables, tout en participant à un événement historique », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

La communauté des volontaires de la Coupe du Monde 2026 sera la plus grande jamais constituée dans l’histoire des événements de la FIFA, ce qui est en partie dû au nouveau format à 48 équipes qui implique des opérations dans pas moins de 16 villes hôtes réparties dans trois pays.

« Les volontaires ont entre 18 et 92 ans. Certains sont des étudiants, d’autres des retraités souhaitant partager leur expérience et leurs compétences. Toutes et tous ont une histoire à raconter. Il s’agit sans aucun doute de la communauté la plus diverse qui soit », a indiqué le Président Infantino.

Aucune expérience en tant que volontaire n’est requise pour soumettre sa candidature. Les volontaires retenus seront répartis dans 24 domaines fonctionnels différents, sur des sites officiels et non officiels tels que les stades, les centres d’entraînement, les aéroports et les hôtels.

La période de dépôt des candidatures touche à sa fin, puisqu’elle se termine le 10 octobre.

Une fois close, viendra le tour du processus de sélection qui débutera avec les entretiens en vue d’assigner les diverses missions aux 65 000 volontaires sélectionnés. Passée cette étape, les volontaires seront formés à la mission qui leur a été confiée afin d’être prêts à accueillir les milliards de supporters qui se rendront en Amérique du Nord pour assister à l’événement tant attendu.

Outre le nombre record de candidatures déposées dans le cadre du programme, une autre étape importante a été franchie aujourd’hui avec l’ouverture, à New York – New Jersey, du premier des 12 Centres des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Ces centres serviront de pôles pour toute la communauté des volontaires de la FIFA avant, pendant et après la compétition. Accueillant les entretiens ainsi que les sessions de présentation et de formation, ils constituent le point de départ d’une aventure unique pour des milliers de volontaires.

Les personnes désireuses de rejoindre cette communauté unique peuvent déposer leur candidature jusqu’au 10 octobre à 23h59 (ET) sur fifaworldcup.com/volunteers.