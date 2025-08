Le Président de la FIFA et le ministre qatarien du Travail se réunissent pour évoquer l'évolution du droit du travail

A 250 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, les échanges se sont concentrés sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé des travailleurs et du droit du travail depuis l'attribution de l'organisation au Qatar, en 2010. Les deux hommes ont également discuté des mesures qui restent à prendre pour pérenniser l'héritage de la plus grande compétition sportive de la planète dans le pays hôte. “Il faut saluer les nombreux progrès réalisés au Qatar au cours de la dernière décennie”, a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. “Plusieurs réformes législatives significatives ont déjà été menées à bien. Elles ont profité à des centaines de milliers de travailleurs immigrés. Je suis heureux de constater que les autorités qatariennes sont mobilisées pour faire en sorte que ces avancées s'appliquent à l'ensemble du marché du travail. Ainsi, l'héritage de la Coupe du Monde se fera sentir bien au-delà du tournoi et continuera de profiter aux travailleurs immigrés sur le long terme. Comme dans de nombreux autres pays dans le monde, il reste des défis à relever. Néanmoins, les progrès accomplis sont incontestables, tout comme la volonté des autorités d'encourager une évolution sociale positive.” Ali bin Samikh Al Marri estime pour sa part que “l'État du Qatar fait partie des pionniers de la modernisation du droit du travail et de l'encadrement de la santé des travailleurs. Ces réformes s'appuient sur un cadre juridique et législatif qui continuera de s'appliquer après la Coupe du Monde”.