Une fan du Wydad AC devient la millionième spectatrice de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : « Heureuse de voir mon équipe jouer »

L’affluence cumulée a dépassé la barre du million de spectateurs à l’occasion du match Juventus FC – Wydad AC

Aux États-Unis, les supporters créent une ambiance incroyable dans les stades comme en dehors

Pour Rachida Elomari, la compétition est l’occasion tant attendue de pouvoir enfin assister en personne à un match de son équipe préférée

Les supporters sont au cœur de la réussite de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, créant une ambiance incroyable dans les tribunes et à travers les villes hôtes. Et après la confrontation entre la Juventus FC et le Wydad AC au Lincoln Financial Field de Philadelphie, ils sont désormais plus d’un million à avoir assisté à la compétition.

L’honneur d’être la millionième personne à franchir les tourniquets est revenu à Rachida Elomari, une jeune supportrice du Wydad AC qui vit en Virginie et n’avait encore jamais eu l’occasion d’assister à un match dans un stade avant la rencontre de son club favori contre le géant du football italien. La première édition de cette compétition réunissant 32 clubs du monde entier lui a donné une occasion unique de voir pour la première fois son équipe en action. Elle attendait ce moment depuis la qualification de la formation marocaine.

« Si je suis ici, c’est parce que mes parents m’ont dit il y a deux ans que le Wydad allait venir aux États-Unis et jouer dans cette ville. J’étais vraiment heureuse à l’idée de voir mon équipe jouer et d’aller au stade pour la première fois. J’entends bien soutenir mon équipe de toutes mes forces ! »

« Cette compétition permet aux familles qui soutiennent le Wydad dans tout le pays de soutenir le club en personne au stade sans avoir à payer des milliers de dollars pour aller le voir jouer à l’étranger », a-t-elle ajouté. « J’ai pu voir des Coupes du Monde à la télé et par d’autres biais, mais assister directement à la Coupe du Monde des Clubs ici même, avec les meilleurs clubs du monde, c’est merveilleux. »

Rachida a précisé qu’elle aimait elle-même jouer au football, « parce que c’est un des sports les plus populaires dans mon pays et parce qu’on s’amuse vraiment, ça permet de garder la santé, et aussi d’éviter les problèmes ».

Disputée dans 12 superbes stades aux États-Unis, cette nouvelle compétition offre aux clubs engagés la possibilité sans précédent de se mesurer à des adversaires d’autres régions du monde. Les amateurs et amatrices de football ne s’y sont pas trompés, plébiscitant l’événement aux quatre coins de la planète.

La plus grande affluence (80 619 spectateurs) a été atteinte le 15 juin au Rose Bowl Stadium de Los Angeles, à l’occasion de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid. Les autres meilleures affluences sont les suivantes :

70 248 spectateurs pour Real Madrid C. F. – CF Pachuca, Bank of America Stadium, Charlotte

63 587 spectateurs pour FC Bayern München – CA Boca Juniors, Hard Rock Stadium, Miami

62 415 spectateurs pour Real Madrid C.F. – Al Hilal, Hard Rock Stadium, Miami

60 927 spectateurs pour Al Ahly FC – Inter Miami CF, Hard Rock Stadium, Miami

L’affluence cumulée pour la première journée de la phase de groupes s’établit à 1 094 686 spectateurs, soit une moyenne de 36 490 par match. Le match entre la Juventus FC et le Wydad AC était le 29e de la compétition.