Pour le Secrétaire Général de la FIFA, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2025™ "pousse la compétition à un niveau supérieur"

Mattias Grafström salue le "travail fantastique" du pays organisateur alors que débute la phase à élimination directe du premier tournoi à 48 équipes

À l’exception de la finale, tous les matchs se déroulent sur les terrains ultramodernes de l’Aspire Zone, en périphérie de Doha

Les infrastructures et les installations utilisées lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ font partie intégrante de l’organisation du tournoi

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a déclaré que l’élargissement de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™ avait permis de "pousser la compétition à un niveau supérieur", après avoir assisté à la dernière journée de la phase de groupes.

L’édition 2025 est la première à réunir 48 équipes, soit deux fois plus qu’en Indonésie il y a deux ans. Elle est également la première d’une série de cinq compétitions qui se tiendront chaque année jusqu’en 2029 au Qatar, hôte de prestige de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Tous les matches, à l’exception de la finale, se déroulent sur les terrains de l’Aspire Zone. Ce format compact a été privilégié en vue de limiter les défis logistiques pour les équipes, les supporters et les organisateurs. Ainsi, l’ambiance qui se dégage est celle d’un véritable festival du football.

"Pour le fan de football que je suis, c’est le paradis. Découvrir des équipes de tous les continents et pouvoir passer d’un terrain à l’autre en à peine cinq minutes, c’est génial", a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA après avoir assisté à plusieurs matches de la phase de groupes.

"Tout le mérite revient au Comité Organisateur Local, qui a réalisé un travail fantastique. Dans l’Aspire Zone, vous pouvez passer d'un terrain à l’autre quand vous le souhaitez et assister à huit matches dans la journée, c’est inédit. On se souvient tous de la remarquable organisation de la Coupe du Monde 2022, mais cette année, le format pousse la compétition à un niveau supérieur."

En 2022, l’Australie et le Ghana avaient utilisé l’Aspire Zone comme camp de base, tandis que le Khalifa International Stadium attenant, qui accueillera la finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et des matches de la Coupe arabe de la FIFA 2025™, a accueilli huit matches de la compétition reine il y a trois ans. "Nos hôtes qatariens ont réalisé un travail fantastique. Je leur tire mon chapeau, ainsi qu’à l’équipe de la FIFA, pour leur excellent travail. D’après mes informations, les équipes participantes sont extrêmement satisfaites des hôtels, des installations et de l’état général des terrains", a déclaré M. Grafström. "C’est formidable de pouvoir réutiliser les terrains et toutes les installations construites pour la Coupe du Monde 2022."