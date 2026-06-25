Tyler et Jenny Bindon deviennent le premier tandem mère-fils à disputer la Coupe du Monde de la FIFA ™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ™

Tyler a grandi dans l’état d’esprit fraternel des joueuses de l’équipe nationale féminine néo-zélandaise

Jenny a disputé la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2007 et 2011

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a vu son lot de records, sur le terrain et en dehors. Beaucoup d’entre eux ont fait la une des journaux, comme Lionel Messi couronné meilleur buteur de l’histoire de la compétition, le plus grand nombre de spectateurs en une journée ou encore Cristiano Ronaldo devenant le premier joueur à faire trembler les filets adverses dans six éditions différentes. Un autre record a été établi par les Néo-zélandais Tyler et Jenny Bindon, même s’il a fait moins de bruit.

L’état d’esprit régnant dans le football féminin néo-zélandais permet à Jenny et Tyler Bindon d’établir un nouveau record 01:57

Plusieurs familles ont été représentées dans différentes Coupes du Monde de la FIFA™ et Coupes du Monde Féminines de la FIFA™. Certains des plus grands noms du football ont été suivis ou rejoints par des membres de leur famille. D’autres les ont affrontés sur le terrain. Chez les Maldini et les Schmeichel, les fils ont marché sur les traces des pères (Paolo et Cesare pour l’Italie, Kasper et Peter pour le Danemark). Les frères Charlton ont tous deux représenté ensemble leur pays sur le terrain (Bobby et Jack, vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA, Angleterre 1966™).

Mais il n’y avait jamais eu de duo mère-fils, jusqu’à ce que la Nouvelle-Zélande rencontre la RI Iran au Stade de Los Angeles. Tyler a remplacé Marko Stamenić à la 92e minute de jeu devant sa mère présente dans les gradins. Lui et Jenny sont ainsi devenus le premier tandem mère-fils à disputer la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Cet instant fait figure d’apothéose pour une histoire remontant à la naissance de Tyler. Jenny était la gardienne titulaire des Football Ferns durant les Coupes du Monde Féminines de la FIFA, RP Chine 2007™ et Allemagne 2011™ ainsi que dans plusieurs tournois olympiques. Tyler a donc vécu ces compétitions à ses côtés.

Il n’était pas seulement dans l’entourage de l’équipe, mais faisait partie du groupe : les joueuses participaient à son éducation et lui inculquaient les principes du football alors qu'il était encore tout petit. « Depuis ses trois mois, il a assisté à tous les entraînements des Football Ferns. Elles ont participé à son éducation, avec tant d’autres amis et proches ; elles m'ont permis de réaliser mon rêve », nous confie Jenny. « Notre communauté et la fraternité qui régnait entre nous, c’était quelque chose. Tout le monde donnait un coup de main pour s’occuper de Tyler. Il a appris son métier dans le football féminin, ce qui est assez fantastique. Aujourd’hui, il évolue au plus haut niveau, en Coupe du Monde. »

Il y a 19 ans, les équipes de football féminin ne bénéficiaient pas des ressources dont elles disposent aujourd’hui. Réaliser son rêve et participer aux Coupes du Monde Féminines avec un enfant en bas âge n’était pas une tâche facile pour Jenny. C’est ce qui rend ce record établi par la famille Bindon encore plus incroyable, comme elle le souligne :

« Ça représente beaucoup pour notre famille. On ne l’avait pas prévu, mais c’est pas mal d’entrer dans l’histoire. J’étais aux anges quand j’ai vu Tyler pénétrer sur le terrain. Quand il jouait et tapait dans le ballon à deux ans avec l’équipe, on pouvait se douter qu'il irait loin. » Grandir au milieu des Football Ferns a énormément joué sur l’évolution de Tyler et lui a donné envie de réussir dans le football.

« Maman m’a beaucoup inspiré. J’étais à tous ses entraînements et j’ai grandi dans le football. Je la remercie pour ça », a-t-il déclaré. « Quand tu vis dans un tel environnement si jeune, tu grandis en ne connaissant presque rien d’autre. C’est mon objectif de toujours que j’ai atteint ici avec les gars de l’équipe nationale. C’est vraiment cool qu’elle soit dans les tribunes. Ça m’a fait quelque chose de la voir après, souriante. Ce qu'on a réalisé ensemble est vraiment spécial et unique en son genre. » À l’issue du match nul (2-2) avec l’Iran, Tyler a rejoint ses parents et pris un selfie (à voir ici) qui a fait le buzz en ligne ainsi que dans les médias.