Le programme des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 bientôt connu

Les tirages au sort auront lieu au siège de la FIFA, à Zurich, le 21 mai

L’Afrique s’apprête à accueillir son tout premier événement olympique, à l’occasion duquel 16 équipes du monde entier s’affronteront dans les épreuves de futsal

Le tournoi féminin débutera le 1er novembre, tandis que la finale masculine viendra clore les débats, le 12 novembre

L’engouement se fait de plus en plus palpable à l’approche des Tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026, dont les tirages au sort auront lieu au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse), le 21 mai 2026.

Ceux-ci détermineront la composition des groupes pour les épreuves féminine et masculine, qui réuniront chacune huit équipes venues du monde entier.

Alors que le Sénégal se prépare à accueillir le tout premier événement sportif olympique jamais organisé sur le sol africain, les tournois de futsal sont prévus sur deux sites dans ou à proximité de la capitale du pays : la Dakar Arena de Diamniadio et le Complexe Iba Mar Diop de Dakar. Pour cette édition, les honneurs ont été partagés : le coup d’envoi sera ainsi donné par les filles, le dimanche 1er novembre, et les garçons disputeront la finale en clôture, le jeudi 12 novembre.

Entre ces deux dates, 160 joueuses et joueurs de moins de 17 ans – 80 par tournoi – s’affronteront lors des 32 rencontres au programme. Les matches se dérouleront principalement au Complexe Iba Mar Diop, tandis que les finales se tiendront à la Dakar Arena.

Ces tournois permettront de confirmer l’importance croissante du futsal sur la scène olympique, après l’intégration réussie de la discipline aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018. Dakar 2026 marquera une nouvelle étape importante pour ce sport rapide et technique, le faisant découvrir à toute une nouvelle génération de joueurs, joueuses et supporters en Afrique et dans le monde entier.

L’université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio abritera le village olympique de la jeunesse, et des milliers de jeunes devraient pouvoir s’impliquer d’une manière ou d’une autre dans l’événement grâce à des programmes communautaires, des initiatives pédagogiques et la distribution de billets gratuits.

De plus amples informations concernant la procédure de tirage au sort, les équipes participantes et les modalités de diffusion seront communiquées en temps voulu sur les canaux officiels de la FIFA.

Tournoi masculin de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse : Afghanistan (AFC), Maroc (CAF), Panamá (Concacaf), Argentine, Paraguay (CONMEBOL), Îles Salomon (OFC), Portugal (UEFA), Sénégal (pays hôte).