Les groupes et affiches de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ dévoilés

Les tirages au sort officiels ont eu lieu ce jeudi à Zurich, au premier jour de la Semaine mondiale du football

À ce jour, dix néophytes sont d’ores et déjà qualifiés pour ces deux compétitions

Gianni Infantino, Président de la FIFA : « Il y a du talent dans chaque pays du monde. Il faut juste lui donner l’occasion de s’exprimer. »

Les groupes et les affiches des éditions 2026 de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ ont été dévoilés à l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé au siège de la FIFA à Zurich (Suisse).

Tout comme l’an dernier, le Qatar et le Maroc accueilleront respectivement les deuxièmes éditions de ces compétitions sous leur format élargi – avec désormais 48 participants chez les garçons et 24 chez les filles. Ce changement a été un véritable vecteur d’opportunités, puisque dix nouveaux venus sont d’ores et déjà qualifiés pour ces deux épreuves.

« C’est précisément pour cette raison que la FIFA a décidé d’élargir la [Coupe du Monde Féminine U-17] à 24 équipes. Nous sommes convaincus qu’il y a du talent dans chaque pays du monde », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Il faut juste lui donner l’occasion de s’exprimer. Et étant donné que la compétition a désormais lieu chaque année, les opportunités sont plus nombreuses que jamais. »

« Le potentiel du football féminin reste immense, et même si nous avons déjà fait beaucoup de chemin, la FIFA est déterminée à poursuivre le développement de cette discipline. La Coupe du Monde Féminine U-17 2026 contribuera de manière significative à cette croissance et incitera les jeunes filles du monde entier à jouer au football. »

La dixième édition de la Coupe du Monde Féminine U-17 aura lieu au Maroc du 17 octobre au 7 novembre 2026.

Composition des groupes de la Coupe du Monde Féminine U-17 2026

Groupe A : Maroc, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Argentine Groupe B : RDP Corée, Porto Rico, Pologne, CAF 1 Groupe C : Canada, Brésil, Norvège, CAF 2 Groupe D : Japon, CAF 3, France, Venezuela Groupe E : États-Unis, Samoa, CAF 4, RP Chine Groupe F : Espagne, Mexique, Australie, Chili

Composition des groupes de la Coupe du Monde U-17 2026

Groupe A : Qatar, Panama, Égypte, Grèce Groupe B : République de Corée, CAF 1, Nouvelle-Calédonie, Équateur Groupe C : Argentine, Australie, CAF 2, Danemark Groupe D : France, Haïti, Arabie saoudite, Uruguay Groupe E : Italie, Jamaïque, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan Groupe F : Sénégal, Croatie, Cuba, Tadjikistan Groupe G : Mali, Nouvelle-Zélande, Belgique, Vietnam Groupe H : Espagne, RP Chine, Fidji, Maroc Groupe I : Brésil, République d’Irlande, Tanzanie, Costa Rica Groupe J : États-Unis, Monténégro, Chili, Algérie Groupe K : Mexique, Roumanie, Cameroun, Venezuela Groupe L : Japon, Colombie, Serbie, Honduras

Par ailleurs, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™ – la 21e édition de cette compétition – se tiendra quant à elle au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

« Je tiens à féliciter les 48 équipes qui s’affronteront dans le magnifique complexe de l’Aspire Zone, au Qatar, pour décrocher le titre mondial U-17. « Le succès de l’édition 2025 n’a échappé à personne », a déclaré Gianni Infantino. « Ce premier tournoi à 48 équipes a engendré des matches et des moments incroyables, et trois des cinq néophytes se sont qualifiés pour la phase à élimination directe.

« La qualité de jeu observée, l’ambiance exceptionnelle et l’organisation irréprochable ont justifié la décision de la FIFA d’élargir cette épreuve et d’offrir à un nombre record d’équipes la possibilité de s’illustrer sur la scène internationale. « Je sais qu’il en sera de même cette année, car encore plus de nouveaux venus viendront se mesurer aux meilleures nations du monde.

Les tirages au sort ont eu lieu au cours de la Semaine mondiale du football, qui s’inscrit cette année dans le cadre de la campagne mondiale « Be Active ». Lancée par la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé, elle encourage les enfants à bouger davantage et à effectuer au moins 60 minutes d’activité physique quotidienne pour une vie plus saine et plus heureuse.