Tila™, la mascotte officielle de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™

La mascotte illustre à merveille l’agilité et le talent qui caractérisent les futures stars du ballon rond

Du 17 octobre au 8 novembre prochains, les 24 meilleures équipes féminines du monde se disputeront le titre suprême U-17

Pour acheter des billets, les supporters doivent se rendre sur FIFA.com/tickets

Alors que la ferveur ne cesse de monter à l’approche de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, Tila™, l’élégante et puissante mascotte de la compétition, a fait sa première apparition.

Disputée du 17 octobre au 8 novembre, la première compétition féminine de la FIFA organisée dans un pays d’Afrique du Nord verra les 24 meilleures équipes nationales féminines U-17 de la planète s’affronteront pour le titre de championne du monde.

Tila incarne l’élégance naturelle d’un caracal, une espèce de chat sauvage originaire de nombreux pays, dont le Maroc. Son nom est tiré du terme du tala, qui signifie « montagne » dans plusieurs langues parlées par les populations amazighes du pays. Il est en outre un rappel subtil à la nature et à la force tranquille. Tout comme un caracal, la sympathique mascotte est douce, mais se distingue aussi par sa puissance, son agilité et ses sens aiguisés. Elle dispose par ailleurs d’une impressionnante capacité de saut, d’une excellente vision et ses déplacements sont toujours marqués par la grâce, des caractéristiques qui ressemblent trait pour trait à celles qui pourront être observées sur les terrains marocains dans quelques jours.

Véritable ode aux talents des jeunes joueuses, la compétition se devait d’avoir une mascotte qui incarne ce que peut être la féminité : un mélange de force et de douceur.

À l’approche du coup d’envoi de la compétition, Tila s’apprête à prendre place aux côtés des supporters et supportrices qui viendront assister à l’éclosion d’une nouvelle génération de footballeuses, lesquelles donneront tout, avec détermination, ambition et cohésion, pour être les nouvelles championnes du monde U-17.