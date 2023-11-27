Le rideau de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ tombe sur Seattle

Le Stade de Seattle a accueilli six rencontres de la compétition

Les matches ont tous été disputés à guichets fermés, avec plus de 400 000 supporters dans les tribunes

L’ambiance a été fantastique dans cette enceinte sportive qui figure parmi les plus belles d’Amérique du Nord

Après un mois inoubliable placé sous le signe du football et des festivités, Seattle fait ses adieux à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Outre les six rencontres ayant attiré plus de 400 000 spectateurs, les quatre dernières semaines auront également été marquées par une riche programmation culturelle et des scènes de liesse entre supporters.

Pour conclure l’aventure, la Belgique a réalisé une performance de premier plan en éliminant les hôtes américains à la faveur d’une victoire 4-1 en huitièmes de finale. C’est la quatrième fois de leur histoire que les Diables Rouges atteignent le stade des quarts de finale de la compétition reine du football.

Les rencontres se sont déroulées dans le Stade de Seattle, qui compte parmi les plus belles enceintes sportives d’Amérique du Nord. Réputé pour sa ferveur et son ambiance électrique, il est le stade de résidence du Seattle Sounders FC (MLS), du Reign FC (NWSL) et des Seahawks (NFL).

La ville accueillait également le camp de base de l’équipe de Belgique, qui a utilisé les installations dernier cri des Sounders pour ses entraînements. « Nous n’avons aucun doute sur le fait que l’environnement professionnel du camp de base de Seattle offrira aux joueurs et à l’encadrement technique des conditions optimales pour réaliser les meilleures performances possibles et représenter la Belgique avec fierté sur la plus grande scène mondiale », avait déclaré Vincent Mannaert, le directeur sportif de la Fédération Belge de Football. Force est de constater que les faits lui donnent raison.

Outre la Belgique, Seattle a aussi offert son hospitalité à l’équipe des États-Unis, qui y a disputé deux de ses cinq rencontres dans la compétition. « Seattle a toujours répondu présent pour soutenir l’équipe nationale », a assuré Clint Dempsey, l’ancien international des Stars and Stripes. « Par sa conception et son emplacement en plein cœur de la ville, le stade réunit les conditions parfaites pour laisser les supporters venir en nombre et faire la démonstration de leur ferveur. »

Au total, huit sélections issues de quatre confédérations ont disputé des rencontres dans le Stade de Seattle, pour une affluence moyenne de 66 900 spectateurs par match.

Ce sont la Belgique et l’Égypte qui ont lancé les festivités le 15 juin, dans un affrontement qui s’est soldé sur un match nul 1-1. « L’ambiance du Stade de Seattle était impressionnante. On aurait pu penser que ces deux équipes n’auraient pas bénéficié d’une grosse base de supporters ici, mais tout le monde a joué le jeu et le match s’est déroulé dans une ambiance formidable », a confié Kasey Keller, ancien gardien des États-Unis.

Quatre jours plus tard, l’effervescence atteignait un nouveau sommet avec l’arrivée des coorganisateurs américains. Fraîchement vainqueurs du Paraguay en ouverture de la compétition, ils se retrouvaient cette fois opposés à l’Australie. « Je suis certain que les supporters sauront donner de la voix pour nous apporter ce supplément d’âme », avait alors lancé Cristian Roldan, milieu de terrain des US Boys. « C’est l’un des stades les plus bouillants au monde ; il n’y a qu’à regarder les matches des Seahawks ou des Sounders pour s’en convaincre. » La suite des événements lui donnera raison, puisque les hôtes se sont imposés 2-0 pour assurer la qualification, tandis que Mathew Leckie disputait son onzième match de Coupe du Monde de la FIFA™, un record pour les Socceroos.

La rencontre suivante opposait la Bosnie-et-Herzégovine au Qatar, dans un stade encore une fois à guichets fermés. Emmenés par Edin Džeko – joueur le plus capé avec 150 apparitions et meilleur buteur de la sélection –, les Européens l’ont emporté sur le score de 3-1. Kerim Alajbegović s’est notamment illustré en inscrivant un but à seulement 18 ans, soit presque 22 de moins que Džeko.

Le quatrième match fut l’occasion d’un événement historique, avec la première qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de l’histoire de la sélection égyptienne.

Pour les seizièmes de finale, la Belgique s’est offert un bel ascenseur émotionnel en revenant sur le Sénégal après avoir été menée 2-0 jusqu’à la 85e minute, avant de finalement s’imposer 3-2 après prolongation. Les Diables Rouges ont ainsi réitéré leur exploit réalisé face au Japon il y a huit ans. De son côté, le Sénégal a été la première nation à titulariser deux joueurs de 18 ans en phase à élimination directe de la compétition suprême (Ibrahim Mbaye, 18 ans et 158 jours, et Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans et 182 jours).