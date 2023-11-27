La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’achève à Toronto après une première historique pour le Canada

L’équipe nationale masculine du Canada a disputé son premier match de la Coupe du Monde de la FIFA™ à domicile le 12 juin dernier, au Stade de Toronto

Au total, cette enceinte a accueilli cinq matches de la phase de groupes ainsi que le seizième de finale opposant la Croatie au Portugal

Dix équipes issues de quatre confédérations différentes se sont affrontées au Stade de Toronto

Le Canada est en train de réaliser son meilleur parcours en Coupe du Monde de la FIFA™. L’aventure avait d’ailleurs démarré avec une première historique, les Canucks ayant disputé, le 12 juin dernier, leur premier match à domicile dans la compétition phare du football mondial.

Ce jour-là, plus de 43 000 spectateurs, un record, avaient rempli les tribunes du Stade de Toronto. La plupart d’entre eux portaient un maillot rouge orné d’une feuille d’érable alors que les coorganisateurs débutaient leur campagne dans le groupe B par un match nul 1-1 contre la Bosnie-et-Herzégovine.

« Je tiens à remercier le public », avait déclaré le sélectionneur Jesse Marsch lors de sa conférence de presse d’après-match, après avoir vu son équipe revenir au score pour décrocher son premier point en Coupe du Monde. « Les supporters nous ont portés tout au long de la rencontre. En deuxième mi-temps, on les sentait prêts à bondir à mesure qu’ils voyaient l’équipe revenir dans le match. Le stade a littéralement explosé sur le but. »

La troisième affiche de cette Coupe du Monde de la FIFA™ avait été précédée d’une cérémonie d’ouverture spectaculaire au cours de laquelle se sont produites deux stars de la musique canadienne : Michael Bublé et Alanis Morissette. La foule s’était jointe à cette dernière pour entonner « Ô Canada », l’hymne national, tandis que les équipes se rassemblaient autour du rond central avant le coup d’envoi de la rencontre qui allait voir le Canada, 19e nation hôte en 96 ans de compétition, faire ses grands débuts dans l’édition 2026.

Alessia Cara, Jessie Reyez et Elyanna étaient aussi montées sur scène, tandis que l’acteur Will Arnett, ambassadeur de la Coupe du Monde pour Toronto, a prononcé un discours émouvant devant le public, parmi lequel se trouvaient deux autres superstars canadiennes d’Hollywood : Ryan Reynolds et Mike Myers.

L’importante diaspora ghanéenne de Toronto a afflué en masse quelques jours plus tard pour le match du groupe L contre le Panamá, dont les supporters ont également su se faire entendre. Mais au final, ce sont bien les Black Stars qui sont repartis avec les trois points grâce à un but inscrit en fin de rencontre.

La communauté allemande installée sur les rives du lac Ontario a vu ses rangs grossir avec les présences de Leon Draisaitl, star de NHL originaire de Cologne, et de l’actrice Stephanie Beatriz, dont la famille a des racines allemandes, à l’occasion du match du groupe E opposant les champions du monde 2014 à la Côte d’Ivoire. Là aussi, le suspense aura été au rendez-vous, la Mannschaft devant attendre l’entrée en jeu de Deniz Undav, auteur d’un doublé, pour renverser la vapeur et s’imposer 2-1.

En revanche, le Panamá a de nouveau dû s’incliner pour son retour à Toronto, battu 1-0 par la Croatie au cours d’un match qui a permis de voir l’affluence totale de la compétition franchir la barre des trois millions de spectateurs. Parmi les personnes présentes lors de cette rencontre coïncidant avec la 200e cape de Luka Modrić, figuraient le Président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné du Premier ministre croate, Andrej Plenković, et du ministre canadien des Finances et du Revenu national.

Après la victoire 5-0 du Sénégal face à l’Irak, soutenu par de très nombreux supporters, tous vêtus du maillot blanc et vert, Modrić est retourné à Toronto à l’occasion du seizième de finale opposant la Croatie au Portugal.

Lors de ce match, Cristiano Ronaldo est devenu, à 41 ans et 147 jours, le joueur de champ le plus âgé à disputer un match à élimination directe de Coupe du Monde. Modrić étant également aligné, cette rencontre est devenue la première à voir deux joueurs de champ âgés de plus de 40 ans s’affronter dans la compétition. Ronaldo en a profité pour inscrire son 11e but en Coupe du Monde, le premier en phase à élimination directe, aidant son équipe à l’emporter 2-1 après avoir été menée au score, pour le plus grand bonheur de l’important contingent de supporters portugais.

Avec les 43 036 spectateurs présents pour ce dernier match à Toronto, ce sont au total 258 088 personnes qui ont assisté à des rencontres dans l’enceinte canadienne, dans laquelle 15 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2,5 réalisations par match.