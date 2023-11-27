Triomphe de l’Espagne en demi-finales pour la dernière de Dallas à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Stade de Dallas a vu l’Espagne se qualifier pour la finale aux dépens de la France

Cette demi-finale était le neuvième match disputé dans l’enceinte, soit le plus haut total des 16 villes hôtes

L’Argentin Lionel Messi figure parmi ceux qui ont profité de leur passage au Texas pour établir de nouveaux records

La demi-finale au sommet entre la France et l’Espagne a constitué une conclusion digne de ce nom à l’exceptionnelle contribution du Stade de Dallas à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Victorieuse 2-0 au terme d’une performance pleine de maîtrise, la Roja s’est qualifiée pour la deuxième finale de son histoire dans l’épreuve suprême.

Cette rencontre était la neuvième disputée dans cette majestueuse enceinte texane. Il s’agit du meilleur total parmi les 16 villes hôtes.

« Accueillir neuf matches de Coupe du Monde en 31 jours ressemble à un véritable marathon. Cela nécessite une planification, une coordination et un engagement exceptionnels, et rien de tout cela n’aurait été possible sans les innombrables personnes et organisations qui se sont mobilisées pour que ce projet se concrétise, tout simplement », détaille Monica Paul, présidente du comité d’organisation pour le Texas du Nord, où se situe Dallas, qui a vu la France devenir la 15e équipe différente à y jouer.

« Au cours de ces dernières semaines, des supporters venus des quatre coins du monde ont franchi les portes de nos stades, nos parcs, nos restaurants, nos quartiers… et de nos cœurs ! Tous ces gens parlaient des langues différentes, ils ont brandi des drapeaux différents, chanté des chansons différentes. Mais ils avaient une chose en commun : l’amour du football et la conviction que le sport a le pouvoir de nous unir. Dallas a toujours été réputée pour voir les choses en grand. Mais cet été, elle ne s’est pas contentée de ça. Elle a accueilli le monde entier d’une manière qui reflète le meilleur de ce que nous sommes. »

La ville a débuté sa Coupe du Monde de la FIFA™ le 14 juin, voyant le Japon décrocher un point au bout du suspense pour son entrée en lice dans le groupe F contre les Pays-Bas, grâce à une égalisation de Daichi Kamada à la 88e minute. Les Samurai Blue y ont ensuite de nouveau obtenu le point du nul, contre la Suède (1-1), un résultat qui a permis aux deux équipes de se qualifier pour les seizièmes de finale.

L’Angleterre a, elle aussi, lancé son parcours à Dallas. C’était à l’occasion d’un brillant succès 4-2 face à la Croatie, finaliste en 2018, et dont le capitaine Luka Modrić est devenu le premier joueur à disputer cinq éditions de la compétition reine.

La première des deux visites de l'Argentine a, quant à elle, coïncidé avec l’obtention d’un nouveau record pour Lionel Messi. Malgré un penalty manqué en début de match, l’emblématique n°10 de l’Albiceleste a marqué les deux buts des siens face à l’Autriche (2-0), dépassant ainsi l’Allemand Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du Monde.

La Pulga a de nouveau trouvé le chemin des filets lors de la rencontre face à la Jordanie, remportée 3-1 par les triples champions du monde pour la dernière journée du groupe J. Les Jordaniens se sont consolé avec le but de Mousa Al-Tamari, grâce auquel ils peuvent se targuer d’être les seuls, parmi les quatre novices cette année, à avoir marqué lors de chacune de leurs trois sorties.

L'arrivée de la Côte d'Ivoire à Dallas pour son 32e de finale contre la Norvège a porté à quatre le nombre de confédérations représentées au Texas. Bien qu’Amad Diallo ait inscrit le tout premier but des Éléphants dans une phase à élimination directe, une réalisation d’Erling Haaland à la 86e minute a scellé la qualification des Norvégiens pour les huitièmes de finale.

La seconde sélection africaine de passage a connu un meilleur sort : l'Égypte a en effet validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire aux tirs au but contre l'Australie, lors d'un match à élimination directe passionnant, le tout premier de l'histoire de la Coupe du Monde à opposer des équipes issues des confédérations africaine et asiatique.

Dallas a encore un peu plus cimenté sa place dans les annales de la compétition à l’occasion de la victoire 1-0 de l'Espagne face au Portugal en huitièmes de finale, lors de laquelle le gardien Unai Simón a battu le record détenu par Walter Zenga en signant un sixième match consécutif sans encaisser de but. Ce succès des futurs finalistes face à leurs voisins européens, par ailleurs coorganisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, s’est déroulée dans un stade à guichets fermés, avec 70 649 spectateurs, ce qui a fait passer l’affluence totale au fil des différentes éditions au-delà de la barre des 50 millions.