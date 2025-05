Les Seychelles entrent dans l'histoire avec le soutien de la FIFA

Avec le soutien de la FIFA, les Seychelles ont écrit une nouvelle page d'histoire

C'est la première fois que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ est organisée en Afrique

L'archipel espère surfer la vague du succès qui pourrait déferler grâce à ce tournoi

Le sable fin, les palmiers, la mer translucide, les paysages de carte postale… Les Seychelles sont connues du monde entier. Mais pendant 11 jours, à l'occasion de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™, c'est le football qui sera la vitrine de l'archipel.

En organisant cette compétition, les Seychelles entrent dans l'histoire en devenant le plus petit pays à accueillir un tournoi estampillé FIFA. Avec le soutien de l'instance dirigeante du football mondial, les Seychellois sont prêts à faire parler d'eux sur le sable et au-delà.

Le spectacle a été au rendez-vous lors de la première journée, qui a eu lieu ce 1er mai, dans une Paradise Arena de Victoria pleine à craquer. En inscrivant le premier but des hôtes face au Bélarus, Remy De Ketelaere a instantanément provoqué des hourras comme on n'en avait peut-être jamais entendus dans la capitale.

« Nous vivons un moment magnifique ici aux Seychelles, à l’occasion de la toute première Coupe du Monde de Beach Soccer jamais organisée sur le continent africain, sous la direction de notre président (Gianni Infantino) » , a déclaré Gelson Fernandes, Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique.

« Il y a une grande ferveur et le site est fantastique. Pour ne rien gâcher, le niveau du Beach Soccer a considérablement augmenté. En plus du spectacle, il y a eu beaucoup d'émotion, avec l'entrée en lice du pays hôte et les hymnes nationaux qui ont retenti dans le ciel seychellois. C'est ce qu'est le football. »

« C’est conforme à la vision de notre président : faire en sorte que toutes nos compétitions suscitent, partout, de l’enthousiasme et qu'elles unissent les peuples. J’ai vu des équipes jouer avec beaucoup de passion, c’était impressionnant. »

Les Européens, plus expérimentés – la Biélorussie a terminé quatrième de l'édition 2023 – ont finalement pris le dessus sur leurs adversaires (6-3.) Mais les hôtes ont montré de très belles choses avant leurs prochains rendez-vous, face au Guatemala et au Japon.

Avec un peu plus de 120 000 habitants, les Seychelles sont la plus petite nation d'Afrique. Malgré ces limites, la performance du pays hôte a montré qu'il était possible de réaliser de grandes performances en maximisant les ressources et en se préparant en conséquence.

Avec le soutien du programme FIFA Forward, la Fédération seychelloise de Football (SFF) a soigneusement préparé l'évènement qui pourrait être un tournant pour le développement du football dans le pays. Le focus a été mis sur l'amélioration des performances de l'équipe, la stimulation de la compétitivité internationale et l'engendrement d'un impact durable sur le beach soccer dans la région.

Au-delà du tournoi, le projet vise à renforcer le coaching local, à accroître la participation de la population et à améliorer le statut international de l'équipe nationale. Il a été élaboré de manière à garantir à la fois le succès à court terme et le développement à long terme du football aux Seychelles.

« Les Seychelles ne seront peut-être jamais en mesure d'accueillir 'la' Coupe du Monde de la FIFA, mais l'archipel est capable d'accueillir (...) le beach soccer, le futsal et d'autres disciplines similaires », a expliqué Denis Rose, directeur général de la SFF.

« L'organisation de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA revêt une grande importance, non seulement pour les Seychelles, mais aussi pour le continent africain. Cela ouvrira la voie à d'autres pays africains plus grands et plus riches qui pourront faire de même et s'inspirer des Seychelles. »

Construite dans le cadre de l'édition 2024 du tournoi qui s'est déroulé aux Émirats arabes unis, la Paradise Arena, d'une capacité de 5 000 places, a été démontée et remontée à Victoria dans le cadre de la stratégie de développement durable de la FIFA. L'infrastructure, qui a été utilisée comme terrain d'entraînement avant le tournoi, restera à Victoria et constituera un héritage permanent.

La contribution du Programme Forward de la FIFA inclut l'entretien et l'assurance du stade (67 000 USD). Les installations de la FFS ont également été rénovées à hauteur de 215 000 dollars, ce qui a permis au Comité d'Organisation Local d'y installer ses bureaux, avec des salles pour organiser des réunions, et recevoir des VIP. Le terrain en gazon artificiel du SFF House, qui a été rénové dans le cadre de FIFA Forward 2.0 (676 147, 51 USD), est utilisé comme Fan Zone pendant toute la durée du tournoi.

« L'organisation de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025 à Victoria est un événement historique, non seulement pour les Seychelles, mais aussi pour toute l'Afrique », a déclaré M. Rose. « On s'attend à ce que le tournoi ouvre une nouvelle ère s'agissant du développement du football seychellois au niveau international. »